Colo Colo busca dejar atrás lo que fue un complejo 2025 donde no logró ninguno de los objetivos trazados y, por lo mismo, el cuadro que dirige Fernando Ortiz ya comenzó a reforzarse. Ante esto, un delantero que fue ofrecido a los albos sigue buscando su próximo destino.

Matías Fernández Cordero, Javier Méndez y Joaquín Sosa son los primeros dos refuerzos de la temporada, mientras que el Cacique también enfrenta múltiples salidas, entre ellas la de Alan Saldivia y Vicente Pizarro. Por estos motivos, son distintos los jugadores que han sonado para reforzar el equipo, entre ellos, Luciano Vietto.

El jugador argentino de 32 años no renovó con Racing y se encuentra planificando lo que será este 2026, donde Chile suena como destino, según reveló Dale Albo hace algunos días.

Los clubes que buscarían el fichaje de Vietto

El jugador también habría sido ofrecido a Boca Juniors. Según revela el medio El Crack Deportivo. “Vietto quedó libre y ahora Boca lo tiene en la mira. En Racing no pudo ser determinante pero no deja de ser una oportunidad de mercado”,

Talleres de Córdoba aparece como opción para fichar al jugador argentino, pero según revela el periodista Nacho Castellano el jugador tendría ganas de jugar en el extranjero donde podría aparecer la opción de Colo Colo.

“Interesa en Talleres hace tiempo. Consultaron condiciones y si es que estaba dispuesto a jugar en Córdoba, sabemos que es cordobés y está escuchando a algunos clubes. Tengo entendido que quiere irse a jugar al exterior, pero en Talleres lo tienen en el radar”.

La postura de Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la búsqueda de un 9 para los albos, durante la presentación de Javier Méndez. “Nosotros decidimos ir de atrás hacia adelante, creemos que la zaga ha quedado bien conformada, le hemos dado en el gusto al térmico con las incorporaciones”.

“Después de eso entramos en el 9, tenemos varias conversaciones con varios jugadores, hay alternativas que estamos analizando con el gerente deportivo y el técnico. No es una decisión fácil porque entendemos que la situación anterior con Salomón no la queremos volver a tener, por eso nos demoramos, pero sigue estando dentro de los plazos”.

La carrera de Vietto

El jugador comenzó su carrera en Racing Club el 2011, para luego pasar por Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Fulham, Sporting de Lisboa, Al-Hilal, Al Shabab, Al-Qadisiyah FC, regresando a Racing en 2024.

Además, fue nombrado mayor asistente de la Europa League el 2015, cuando jugaba en el Atlético de Madrid, y en 2022 fue el Balón de Bronce del Mundial de Clubes.