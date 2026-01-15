Colo Colo cerró un complejo 2025 donde no logró clasificar a ninguna de las competencias internacionales para este año. Por lo mismo, el cuadro albo se encuentra buscando refuerzos donde hay distintos jugadores que han sido ofrecidos al club.

Uno de ellos es el arquero uruguayo Ignacio de Arruabarrena, de 28 años, quien cerró recientemente una dura etapa en el Barcelona de Ecuador, y quien se postuló para sumarse al Cacique esta temporada.

Según reveló el comunicador deportivo, Renzo Luvecce, el portero fue ofrecido para el arco de Colo Colo. “El arquero busca su salida del Barcelona de Guayaquil por temas de seguridad y también porque el club tiene una deuda con él, 5 meses sin pago de sueldo (…) Ahora solo falta la respuesta de la dirigencia alba si gusta o no esta opción acercada”, reveló.

¿Llegará De Arruabarrena a Colo Colo?

El jugador buscaba la salida del equipo por la deuda sobre su sueldo. Tras esto, el uruguayo selló su próximo destino y no son los albos, siendo confirmado como nuevo jugador de FC de Arouca de la primera división de Portugal, club donde ya jugó entre el 2022 y 2024, disputando 66 partidos con el cuadro luso.

ver también En Colo Colo responden por la polémica de los viáticos: “Hay un clima de austeridad absoluta”

La búsqueda de arquero de Colo Colo

El cuadro albo busca dejar atrás el 2026, donde ya anunciaron la llegada de Joaquín Sosa, Matías Fernández y Javier Méndez como los primeros refuerzos.

Publicidad

Publicidad

Sobre los próximos jugadores que podrían llegar, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se refirió a la situación de los albos y la búsqueda de arqueros durante la presentación de Méndez.

“No nos cerramos a nada, pero una vez esté el 9 contratado nos sentaremos nuevamente con el técnico y el directorio para que el DT exponga la necesidad que tiene. Estamos abiertos a todo, pero primero tenemos que cerrar el 9”.