Colo Colo cerró en el 2025 uno de los años más complicados de su historia, donde no logró ninguno de los objetivos y quedó fuera de las competencias internacionales para este 2026. Por lo mismo, los albos evalúan distintas opciones para esta temporada, donde revelan que portero uruguayo fue ofrecido a la escuadra.

El arquero uruguayo Ignacio de Arruabarrena, de 28 años, pasa por un complejo momento en su club actual, Barcelona de Ecuador, donde criticó a la dirigencia por las fallidas negociaciones y su futuro en la escuadra.

¿Arruabarrena a Colo Colo?

Según revela el comunicador deportivo, Renzo Luvecce, el portero fue ofrecido para el arco de Colo Colo. “El arquero busca su salida del Barcelona de Guayaquil por temas de seguridad y también porque el club tiene una deuda con él, 5 meses sin pago de sueldo”.

“El guardameta que fue titular todo 2025 tiene contrato hasta finales de 2026, pero con la deuda buscará rescindir y de concretarse llegaría como jugador libre al Cacique. Ahora solo falta la respuesta de la dirigencia alba si gusta o no esta opción acercada”, reveló.

El complejo momento de Arruabarrena en Ecuador

En conversación con los medios, el arquero señaló: “Anteayer hablé con el presidente (Antonio Álvarez), yo tenía un club que no dejaba ningún rédito económico para Barcelona, así que me dijeron que no”.

“Si era así, yo tenía que dejar estos últimos cuatro meses de salario, que entiendo que se iban a poner al día en este mes. Eso quedó medio caído. Ahora tuve una llamada que capaz puede reflotar para llegar a un acuerdo con el equipo”.

Añadiendo que si se queda, dará siempre lo mejor de él. “Yo sé que es un club muy grande, el año pasado lo disfruté mucho, al final quizás sufrí un poco más. Después de la rotación que hubo hablé con el club, sumado al tema de la inseguridad, no veía con malos ojos salir. Pero si no llega ninguna oferta y me toca quedarme lo voy a hacer con mucho gusto, ahora la palabra la tienen ellos”.

Añadiendo tajante sobre las tensiones con la escuadra. “No creo que haya mala fe, tal vez no se manejaron de la mejor manera las cosas. Obviamente, ellos quieren conseguir la plata, pero no están pudiendo. Ellos nos dijeron que estuvimos mal con la carta y también le dije que su carta no fue la mejor”.

