Se agota el tiempo. Colo Colo sigue inmerso en el mercado de fichajes, sin embargo, se le van acabando las opciones, ya que este fin de semana arranca la Liga de Primera.

La idea de Blanco y Negro era tener el plantel cerrado antes del debut oficial en la temporada, lo que se ve por lo bajo improbable, debido a que el Cacique se estrena este sábado ante Deportes Limache en Valparaíso.

Aún hay puesto que necesita cubrir el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, quien pidió hace rato a un arquero y ahora requiere que llegue un delantero por las bandas, para suplir la salida de Lucas Cepeda a Elche.

Los fichajes que pueden llegar a Colo Colo

Colo Colo quiere sumar más fichajes, que se unan a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, las nuevas caras para la temporada 2026.

En ByN ya hicieron gestiones, debido a que envió propuestas formales para quedarse con los servicios de Diego Valdés y Víctor Dávila, ambos vía cesiones. Vélez Sarsfield y América tienen la última palabra.

Fernando Ortiz quiere más fichajes. Foto: Gaston Britos/Focouy/Photosport

Además, para el arco el gerente deportivo, Daniel Morón, realiza gestiones con Audax Italiano por Tomás Ahumada, algo que no le agrada del todo al Tano Ortiz, que prefiere a un portero de más experiencia para que le pelee el puesto a Fernando de Paul.

Colo Colo vive días claves y en Blanco y Negro se tienen que apurar para cerrar su plantel.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.