No queda nada para que el conocido ex luchador Dave Bautista regrese a la pantalla con una nueva producción junto a Jason Momoa titulada “The Wrecking Crew”, donde el dúo serán parte de una intensa comedia de acción.

La película arribará a la plataforma de Prime Video este 28 de enero y estará disponible en más de 240 países y territorios.

¿De qué trata de The Wrecking Crew?

La historia sigue a Jonny (Momoa) y James (Bautista), donde medios hermanos que llevan años distanciados y que se ven forzados a reencontrarse tras la enigmática muerte de su padre.

En su intento por descubrir qué ocurrió, comienzan a salir a la luz oscuros secretos del pasado y su lealtad será puesta a prueba, mientras se enfrentan a una conspiración que amenaza con destruir su familia. Unidos, no dudarán en arrasar con todo lo que se cruce en su camino.

Ambientada en las calles de Hawái, la cinta cuenta con un destacado elenco que incluye a Dave Bautista, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin.

Jason Momoa, Dave Bautista y Angel Manuel Soto en la Premier de Equipo Demolición (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

Revisa el tráiler a continuación

Dave Bautista suma una nueva producción a su carrera

Antes de comenzar su carrera actoral, Bautista era un exitoso luchador profesional de la WWE, donde era conocido en el ring como “Batista”, convirtiéndose en uno de los rostros más importantes de la empresa durante la década del 2000.

Debutó en la WWE en 2002 y alcanzó la fama al integrarse al grupo Evolution, junto a Triple H, Ric Flair y Randy Orton. Su gran salto llegó en WrestleMania 21 (2005), cuando derrotó a Triple H y ganó su primer Campeonato Mundial de Peso Pesado.

Tras alejarse del ring, Bautista ingresó al mundo de la actuación. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Tras alejarse del ring, siguió el sueño de ser actor donde su gran oportunidad en Hollywood llegó el 2014 cuando interpretó a Dax el Destructor en Guardianes de la Galaxia. Tras esto, ha participado en taquilleras producciones como Sperctre, Blade Runner 2049, Army of the Dead, Dune y Glass Onion, entre otras.