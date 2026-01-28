Colo Colo todavía no se baja del mercado pese a que el torneo ya está por comenzar. Sin embargo, ya es un hecho que Diego Valdés y Víctor Dávila no arribarán.

Los Albos han tenido un periodo de fichajes bastante austero. La celebración del centenario dejó como consecuencias malos resultados y una difícil situación económica, debido a la gran inversión hecha en el plantel 2025 que finalmente no dio buenos frutos.

Valdés y Dávila no llegan a Colo Colo

La salida de Lucas Cepeda a Elche deja un gran vacío en ataque para Colo Colo. El formado en Santiago Wanderers era el jugador más desequilibrante para Fernando Ortiz, por lo que su adiós genera un problema para el presente deportivo.

El problema es que para traer reemplazantes hay que tener dinero y los recursos de la venta de Cepeda serán usados para equilibrar la economía del club. Por si fuera poco, ahora se sumó la partida de Esteban Pavez. Si bien no era titular, es un volante al que también hay que sustituir.

ver también Recursos limitados: estos son los candidatos a reemplazar a Esteban Pavez en Colo Colo

En los últimos días venían sonando Diego Valdés y Víctor Dávila. El primero tuvo un exitoso pasado en México y en la actualidad milita en Vélez Sarsfield. El segundo también fue figura en tierra azteca, pero hoy ni vive su mejor presente en América. Ambos son reconocidos por Ortiz de su pasado en la Liga MX.

Pese al interés de Fernando Ortiz, Colo Colo decidió no ir por Valdés y Dávila. Según lo informado por Cristian Alvarado de Radio ADN, el club los descartó por sus altos precios. Tienen contrato vigente con sus equipos y no saldrían de manera sencilla.

Publicidad

Publicidad

Dávila no llegará a Colo Colo. Imagen: Getty

Los Albos aseguraron la llegada de Lautaro Pastrán y esperan por el arribo de un reemplazante de Esteban Pavez. Este último será buscado en el fútbol local, ya que tal como dijo Javier Milei, en Colo Colo “no hay plata”.