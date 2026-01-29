Es tendencia:
Colo Colo

“No quiere estar”: Destapan la cruda razón por la que Zavala pidió irse de Colo Colo

Un histórico referente de los albos analizó la inminente partida del delantero y aseguró que el problema no es futbolístico, sino de voluntad del jugador.

Por alfonso zúñiga

Cristián Zavala dejará Colo Colo y volverá a Coquimbo Unido.
Cristián Zavala dejará Colo Colo y volverá a Coquimbo Unido.

Va a ser un hecho. En palabras de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, el delantero Cristián Zavala dejará Colo Colo en los próximos días y aseguró que tras recuperarse de su lesión en pretemporada, jugará este 2026 en Coquimbo Unido.

Esto, a pesar que desde el último campeón del fútbol chileno se vieron sorprendidos por los dichos del empresario de origen sirio, al señalar a Radio ADN que “hay molestia porque hasta ahora no hay ninguna negociación“. Complejo panorama.

En medio de este conflicto, un histórico referente de Colo Colo destapó cuál es la principal razón por la cual finalmente Zavala dejará la institución. En conversación con Bolavip, el ex jugador y entrenador Jaime Vera hizo esta revelación.

Revelan el verdadero motivo del adiós de Zavala en Colo Colo

La hipótesis del hombre de fútbol es categórica: “Él no quiere estar en Colo Colo y es lo primordial, lo principal“. En esa línea, no comparte con quienes apuntan a que el ridículo que hizo el delantero en Uruguay fue clave en esta media.

“Lo del penal yo lo descarto. Lo del penal termina siendo una anécdota, no creo que eso haya determinado su salida hacia Coquimbo Unido. Es una determinación técnica y de que el jugador no quiere estar”, puntualizó Jaime Vera.

¿Hasta cuándo tiene vínculo con el Cacique?

Luego de su vuelta al cuadro pirata, donde se coronó campeón del fútbol chileno, Cristián Zavala debía cumplir con lo que resta de su contrato con Colo Colo, el cual extendió a mediados del 2025 para tener su paso por los aurinegros.

El vínculo del delantero dura hasta el 31 de diciembre del 2026, y desde julio de este año ya puede negociar su futuro como agente libre. Habrá que esperar para saber en qué condiciones se producirá su vuelta al equipo donde ya supo jugar en 2019.

