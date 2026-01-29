Es tendencia:
¡Terremoto en Colo Colo! Coquimbo Unido y Cristián Zavala furiosos con dichos de Aníbal Mosa

El Cacique anunció que el extremo no seguirá en el club y que volverá a los Piratas. Sin embargo, lo hizo sin un acuerdo ni conversación con el actual campeón.

Por Jp Viluñir Silva

Colo Colo anunció el regreso de Cristián Zavala a Coquimbo, pero sin tener un acuerdo.
© MARCELO HERNANDEZ/PHOTOPORT

Colo Colo no para de dar que hablar con sus movimientos en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique anunció la salida de Cristián Zavala luego de su error que dio la vuelta al mundo, pero lo hizo con un detalle no menor: sin tener un acuerdo.

El Eterno Campeón tenía considerado al jugador ante la grave lesión que sufrió Marcos Bolados. No obstante, lo ocurrido ante Peñarol llevó a la dirigencia a anunciar su salida en voz del propio Aníbal Mosa, quien aseguró que volvería a Coquimbo Unido.

Hasta ahí todo parecía normal, pero este jueves las cosas dieron un giro radical. Esto, luego de que se conociera que en los Piratas no están negociando por el jugador, algo de lo que se enteró llegando al camarín del Estadio Monumental en esta jornada y que lo dejó furioso.

Colo Colo anunció la salida de Cristián Zavala sin tener acuerdo con Coquimbo Unido

La teleserie entre Cristián Zavala y Colo Colo ha sumado un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego que el Cacique anunciara su retorno a Coquimbo Unido, destaparon que tanto el extremo como el club quedaron furiosos.

Zavala se quedará en Colo Colo para cumplir lo que le queda de contrato.

Zavala se quedará en Colo Colo para cumplir lo que le queda de contrato.

El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN que “hay mucha molestia en el jugador porque, hasta el momento, por parte de Coquimbo Unido se le comunica que no hay ninguna negociación. Se sorprendieron ayer cuando Aníbal Mosa entregó esa declaración“.

El reportero albo enfatizó en que el anuncio se hizo sin haber tenido contacto alguno con Coquimbo Unido hace más de una semana. “La información que tengo es que la última conversación que tuvo la dirigencia fue hace 12 días, cuando estaba la intención de que no viajara a Uruguay“.

De hecho, Cristián Zavala se enteró este mismo jueves de todo lo que había pasado con Colo Colo. “Hoy vino a trabajar en su recuperación y está, de frentón, molesto porque acá se encontró con que se iba a Coquimbo sin que le dijeran nada“.

La situación llevó al extremo a contactar a los Piratas para conocer detalles, pero ahí se encontró con otra sorpresa. “Se comunicó con la gente de Coquimbo y desde allá les dijeron que no les han respondido ni han llamado, por lo que sigue siendo jugador de Colo Colo“.

No lo desconocen, le tienen cariño, pero el ruido que hace a la dirigencia de Coquimbo es la declaración de Mosa porque se entiende que hay un acuerdo cuando no ha ocurrido (…) Hace 10 días que no conversan con ningún dirigente de Coquimbo Unido, ahí viene la confusión con Zavala, que hoy se presentó. No hay nada concreto ni cerrado para que deje el Monumental“, sentenció.

Por ahora, Cristián Zavala sigue siendo jugador de Colo Colo y su futuro se transforma en todo un misterio. El Cacique quiere mandar de vuelta a los Piratas al extremo, pero por ahora no ha ni levantado el teléfono como para llegar a un acuerdo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras se define la situación de Cristián Zavala, Colo Colo pone la mira en el estreno en la Liga de Primera 2026. El Cacique salta a la cancha este sábado 31 de enero cuando visite a Deportes Limache desde las 12:00 horas.

