En una auténtica comedia de equivocaciones se convirtió la situación del delantero Cristián Zavala, quien dejará de pertenecer a Colo Colo, según comunicó su presidente Aníbal Mosa, para que sea refuerzo de Coquimbo Unido.

El problema es que en el actual campeón del fútbol chileno se enteraron por la prensa y los dichos del dirigente que el atacante de 26 años, para luego destapar que no existe tal acuerdo, por lo que la operación corre riesgo de caerse.

O no tanto. El diario La Tercera reveló cuál es la nueva postura que toma Coquimbo para hacerse de los servicios de Zavala, haciéndole un público llamado a Colo Colo para cumple con estrictas condiciones y así aceptar el nuevo vínculo.

ver también ¡Terremoto en Colo Colo! Coquimbo Unido y Cristián Zavala furiosos con dichos de Aníbal Mosa

La condición que pone Coquimbo a Colo Colo por Zavala

Desde la tienda aurinegra afirman al matutino que “estamos esperando informes médicos“, y que tras los mismos habrá una reunión en el directorio del club para “abordar la operación y la factibilidad de realizarla“. Pero no sería suficiente.

En Coquimbo están a la espera que desde Colo Colo les señalen los plazos de recuperación que tendrá Zavala. “Si no son excesivos, el jugador les interesa“, añade la publicación desde el lado “pirata” donde esperan para tomar la decisión definitiva.

De todas formas, fue su propio entrenador Hernán Caputto quien públicamente le abrió las puertas de su equipo al delantero. “Uno tiene que ver si está el mismo interés del club porque es una traba su salida de Colo Colo. Es un jugador que seduce porque lo hizo fantástico acá”, señaló a ESPN

Publicidad

Publicidad

Los números del atacante en el puerto “pirata”

En su fugaz segundo semestre del 2025 con el campeón Coquimbo Unido, Cristián Zavala disputó un total de 1.060 minutos en 13 encuentros, donde registró dos goles y cuatro asistencias.

¿Cuándo juegan los aurinegros?

El monarca comienza su defensa del título en Liga de Primera este sábado 31 de enero, cuando visite a la Universidad de Concepción en el Estadio Huachipato de Talcahuano, a partir de las 15:30 horas.

Publicidad