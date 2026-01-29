Si bien en Colo Colo ya cuentan con cinco refuerzos de cara a la temporada 2026, la salida de varios futbolistas abre las chances para que puedan sumar un fichaje más. En este caso, con la despedida de Esteban Pavez, existe una plaza en el mediocampo.

Desde la dirigencia de Blanco y Negro prefieren optar por mantener el plantel que tienen actualmente, mientras que su entrenador Fernando Ortiz puja porque lleguen tanto un arquero de nivel como un volante extranjero, y ocupar la plaza que les resta por llenar.

En ese ámbito, el portal Bolavip lanzó un “bombazo monumental” al dar a conocer que hasta las oficinas de Colo Colo llegó un llamado desde River Plate, para ofrecerles la posibilidad de cederles a préstamo a una de las figuras del equipo de Marcelo Gallardo.

River ofrece a figura para reforzar a Colo Colo

Si bien a primera vista puede caer el nombre de Paulo Díaz, con pasado en el Cacique, la realidad es que el central se mantendrá en el plantel “millonario” pese a que no estaba inicialmente en los planes del “Muñeco”. La referencia es para otro futbolista.

“Fue ofrecido al Eterno Campeón un mediocampista extranjero que milita en River Plate de Argentina. Se trata del paraguayo Matías Galarza Fonda, quien no estaría en los planes del técnico Marcelo Gallardo para esta temporada 2026, por lo que le buscan una salida”, afirmó Bolavip.

El jugador de 23 años, con contrato en la Banda Sangre hasta diciembre del 2028, pelea por ser parte de la Albirroja que jugará el próximo Mundial 2026, para lo cual necesita sumar minutos en este semestre, por lo que la opción sería idea.

Matías Galarza, la figura de River Plate que fue ofrecida a Colo Colo

¿Cuál fue la respuesta de Blanco y Negro?

Según publicó Bolavip, “en el Estadio Monumental recibieron su currículum, pero el gerente deportivo Daniel Morón habría preferido pasar por esta vez, pues al no tener competencia internacional, no quieren ocupar el cupo de extranjero disponible”.

Una información que se condice con los dichos de Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, quien señaló respecto al reemplazante de Pavez que “tiene que ser chileno, ya sea de afuera o del campeonato“.

