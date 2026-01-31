Luto en Colo Colo: fallece recordado multicampeón albo previo al debut ante Limache

Triste fin de semana para Colo Colo y sus hinchas. Es que horas antes de que el equipo saltara a la cancha en el debut ante Limache, recibieron la noticia del fallecimiento de recordado emblema de los años 50.

Se trata de Hernán Rodríguez Aliste (87), un referente histórico en las primeras décadas del club, campeón en 1956 y 1960, además de levantar la Copa Chile. El CSyD albo comunicó la noticia.

“Colo Colo lamenta profundamente el fallecimiento de Hernán Rodríguez, campeón en 1956 y 1960, además de la Copa Chile 1958. Extendemos neustras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”, informó el club.

El referente de Colo Colo y la emotiva despedida

El Club Social y Deportivo Colo Colo informó la muerte de Hernán Rodríguez Aliste, referente albo en los años 50 y capitán de la Selección Chilena en la gira rumbo al Mundial de 1962.

“Mi capitán olvidado. Con mucha pena les cuento que Hernán Rodríguez, otrora capitán de Colo Colo y la Selección Chilena. Torito/7 pulmones, nos dejó para iniciar un viaje al mejor partido de su vida”, lo homenajeó su nieta, Maripi Caviedes, en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

El talentoso ex albo y capitán del club tuvo sus mejores años vistiendo de blanco. Eso sí, también defendió a históricos equipos como Ferrobádminton, Naval y Rangers de Talca.

Otra de sus campañas destacadas fue en la selección chilena rumbo al Mundial de 1962, donde la Roja hizo de local. Ahí disputó 25 partidos, siendo recordado hasta el día de hoy por históricos de esos años.

Publicidad