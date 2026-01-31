Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol italiano

¡Debutó Felipe Loyola en el Pisa! Participó de jugada de gol

El ex Independiente de Avellaneda y Huachipato pudo debutar, al fin, en Europa. Pese a su buen rendimiento, el Pisa cayó y es colista.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El chileno debutó en la Serie A.
© Pisa SCEl chileno debutó en la Serie A.

Pocos son los futbolistas chilenos en el extranjero, actualmente, que pueden generar expectativas altas. Uno de ellos es Felipe Loyola, ex jugador de Independiente de Avellaneda, que ahora milita en el Pisa de la Serie A de Italia.

Y llegó el día de su debut en el fútbol del país en forma de bota. Loyola sumó sus primeros minutos en la derrota por 3-1 ante el Sassuolo, en la fecha 23 del torneo italiano.

Poco y nada puso hacer el Pipe en el difícil encuentro ante un Sassuolo que está pegado en la mitad de la tabla de la Serie A. Lo del Pisa preocupa, considerando que el equipo va último absoluto de la Serie A.

Felipe Loyola se presenta en el Pisa como un jugador con “garra y pasión; deseo y hambre”

ver también

Felipe Loyola se presenta en el Pisa como un jugador con “garra y pasión; deseo y hambre”

Acciones del Sassuolo vs Pisa

Se jugó en el Romeo Anconetani de Pisa, donde el cuadro local esperaba hacer valer su localía. No obstante, las cosas no salieron bien y en el primer tiempo, Domenico Berardi (25′) y un autogol de Antonio Caracciolo (45+1′) vinieron a aguar la fiesta al elenco de Loyola, que lo veía desde la banca.

Apenas comenzó el segundo tiempo, el chileno pudo vestirse de corto por primera vez. Vino a remplazar a Henrik Meister y terminó participando casi inmediatamente de la jugada del descuento.

Tweet placeholder
Publicidad
Loyola participó en el gol del Pisa | Getty Images

Loyola participó en el gol del Pisa | Getty Images

Fue parte de la triangulación que terminó con la pelota en el área, fue tocada para atrás por Durosinmi y fue concluida por Michel Aebischer (51′), quien la mandó al fondo de las redes. No obstante, Ismael Kone puso el tercero para Sassuolo, sólo siete minutos después (58′).

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cuáles fueron los números que dejó Felipe Loyola en el duelo ante el Sassuolo?

El chileno jugó 45 minutos en la derrota del Pisa. En ese tiempo consiguió un tiro desviado a los 90+2′, tuvo una eficiencia del 85% en los pases y tuvo cinco contribuciones defensivas.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Serie A?

¿Debuta Cepeda? A qué hora y dónde ver EN VIVO Elche vs Barcelona por La Liga de España

ver también

¿Debuta Cepeda? A qué hora y dónde ver EN VIVO Elche vs Barcelona por La Liga de España

Lee también
El debut tendrá que esperar: Loyola vio al Pisa desde la banca
Internacional

El debut tendrá que esperar: Loyola vio al Pisa desde la banca

Loyola se presenta en el Pisa como un jugador "con garra y pasión"
Internacional

Loyola se presenta en el Pisa como un jugador "con garra y pasión"

Dorsal y primeras palabras de Felipe Loyola en el Pisa de Italia
Internacional

Dorsal y primeras palabras de Felipe Loyola en el Pisa de Italia

Con Colo Colo de ejemplo: el duro castigo que arriesga la U tras incidentes
U de Chile

Con Colo Colo de ejemplo: el duro castigo que arriesga la U tras incidentes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo