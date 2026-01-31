Pocos son los futbolistas chilenos en el extranjero, actualmente, que pueden generar expectativas altas. Uno de ellos es Felipe Loyola, ex jugador de Independiente de Avellaneda, que ahora milita en el Pisa de la Serie A de Italia.

Y llegó el día de su debut en el fútbol del país en forma de bota. Loyola sumó sus primeros minutos en la derrota por 3-1 ante el Sassuolo, en la fecha 23 del torneo italiano.

Poco y nada puso hacer el Pipe en el difícil encuentro ante un Sassuolo que está pegado en la mitad de la tabla de la Serie A. Lo del Pisa preocupa, considerando que el equipo va último absoluto de la Serie A.

ver también Felipe Loyola se presenta en el Pisa como un jugador con “garra y pasión; deseo y hambre”

Acciones del Sassuolo vs Pisa

Se jugó en el Romeo Anconetani de Pisa, donde el cuadro local esperaba hacer valer su localía. No obstante, las cosas no salieron bien y en el primer tiempo, Domenico Berardi (25′) y un autogol de Antonio Caracciolo (45+1′) vinieron a aguar la fiesta al elenco de Loyola, que lo veía desde la banca.

Apenas comenzó el segundo tiempo, el chileno pudo vestirse de corto por primera vez. Vino a remplazar a Henrik Meister y terminó participando casi inmediatamente de la jugada del descuento.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Loyola participó en el gol del Pisa | Getty Images

Fue parte de la triangulación que terminó con la pelota en el área, fue tocada para atrás por Durosinmi y fue concluida por Michel Aebischer (51′), quien la mandó al fondo de las redes. No obstante, Ismael Kone puso el tercero para Sassuolo, sólo siete minutos después (58′).

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles fueron los números que dejó Felipe Loyola en el duelo ante el Sassuolo?

El chileno jugó 45 minutos en la derrota del Pisa. En ese tiempo consiguió un tiro desviado a los 90+2′, tuvo una eficiencia del 85% en los pases y tuvo cinco contribuciones defensivas.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Serie A?