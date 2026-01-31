Llegó el momento tan esperado por Lucas Cepeda. Tal como lo había anticipado su propio entrenador, el ex Colo Colo tiene una oportunidad de oro para estrenarse en España.

Jugando por el Elche, el seleccionado nacional podría tener minutos este sábado cuando su equipo se mida ante el Barcelona. El partido tiene paralizada a toda la ciudad y el chileno suma bonos para jugar.

“Cepeda está muy bien en lo físico, la adaptación. Y muy bien en la frescura, en lo que podemos pedirle para este primer partido, del acierto. Creo que ha llegado muy muy bien”, dijo su DT Eder Sarabia.

¿Dónde ver Elche vs Barcelona en el debut de Cepeda?

El partido entre Elche y Barcelona será transmitido de manera única mediante el canal DirecTV en Chile. Pero además de la señal televisiva, también podrá verse online.

Por eso, el canal dispone de la app de streaming DGO, donde también podrá verse el partido de la Liga de España. Ahí, Lucas Cepeda ya es parte de la citación de su club.

¿A qué hora juega Elche ante Barcelona?

Para ver a Lucas Cepeda estrenarse en el Elche contra el Barcelona, el partido iniciará a contar de las 17:00 horas de Chile. Se espera que el chileno pueda sumar minutos, según avisan en España.

“Cepeda está mejor de lo que podíamos esperar. Las últimas semanas allí estaban haciendo sesiones de mucha carga y ha llegado muy bien en adaptación y frescura”, aseguró su DT.