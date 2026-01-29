La fase liga de la UEFA Champions League 2025/26 ya concluyó, definiendo de forma definitiva qué equipos avanzan directamente a octavos de final. Ya están quiénes irán a la ronda de playoffs y cuáles quedaron eliminados tras una primera ronda cargada de emoción y sorpresas.

El Arsenal terminó como líder absoluto e invicto, coronando una campaña perfecta. Los Gunners están en la cima, seguidos por otros grandes como Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City, los cuales se aseguraron un lugar entre los ocho equipos que avanzan directamente a octavos de final.

Entre los equipos que disputarán la ronda previa a los octavos (playoffs) se encuentran clubes de enorme tradición europea, incluidos el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ambos no lograron meterse en el Top 8 y deberán superar esta eliminatoria adicional para asegurar su paso a la próxima fase.

También se definieron los equipos que quedaron fuera de toda posibilidad europea en esta edición de la Champions League, entre ellos varios históricos. Esto marca un cierre anticipado de su participación en el torneo de clubes más prestigioso por esas tierras.

Así serán los cruces de la Champions League

¿Cómo quedó la tabla?

En tanto, los equipos que deberán jugar la eliminatoria rumbo a octavos son Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodø/Glimt y Benfica.

Finalmente, los clubes que quedaron eliminados tras la fase liga son Olympique de Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club, Napoli, FC Copenhague, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.