Para sorpresa de muchos, Eder Sarabia decidió que no había que postergar el debut de Lucas Cepeda en el Elche. El chileno entró en el duelo ante el Barcelona, pese a tener pocas semanas de acostumbramiento al fútbol español.

Quince minutos alcanzó a sumar el chileno. Entró a los 74′, reemplazando a uno de los buenos jugadores del Elche, Álvaro Rodríguez, quien había anotado el gol del empate transitorio y que estaba teniendo un buen desempeño.

En el tiempo que tuvo en cancha, Lucas Cepeda no pudo hacer mucho. Dos jugadas destacan: una perdida de balón en la salida, que terminó en un remate muy desviado de Lamine Yamal; y un tiro a puerta, que hizo de derecha y que terminó embolsada por el portero. Bien para su primera vez.

Destacan su cercanía con Arturo Vidal

Exótico. Eso es lo que sigue siendo Lucas Cepeda para los españoles. Esto, considerando que el chileno no se ha hecho un gran nombre a nivel internacional. Pero el que lo recomendó, sí.

Así lo dejó claro el medio español Mundo Deportivo, que evaluó el desempeño de Cepeda en el duelo ante Barcelona. “El chileno, recomendado por Arturo Vidal, se estrenó con un remate que paró Joan García y dejó buenas sensaciones en el Martínez Valero“, enfatizaron.

De esta manera, el medio catalán recuerda a Arturo Vidal, considerando que el King hizo de las suyas en su paso por Barcelona, donde compartió camarín con estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez. ¿Algún día Lucas Cepeda llegará a ese nivel?

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Elche ante el Barcelona?