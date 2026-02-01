Misión salvación: Pisa de Felipe Loyola busca experimentado DT para mantenerse en Serie A

Felipe Loyola enfrenta un momento clave en la Serie A. El seleccionado nacional llegó al Pisa FC en la recta final de la temporada y con el objetivo de lograr la permanencia en la máxima categoría de Italia.

El tema es que su llegada no ha impedido los malos resultados del elenco fundado en 1909. Desde noviembre no ganan y ahora sumaron una nueva derrota ante el Sassuolo por 3-1. Lo provocó la salida de Alberto Gilardino de la banca de dirección.

“El Pisa Sporting Club informa que ha comunicado a Alberto Gilardino su deseo, tanto a nivel humano como profesional, de cambiar la dirección técnica del primer equipo. Nuestro más sincero agradecimiento a Alberto y a todo el equipo por todo lo que han aportado al Club, al equipo y a la afición nerazzurri en los últimos meses”, informó el cuadro italiano que despidió al DT que trajo a Loyola este fin de semana.

Felipe Loyola lucha por la permanencia en la Serie A

El tema es que este cambio de entrenador se da cuando aún queda una cantidad importante de partidos por disputar en la Serie A. Felipe Loyola y el Pisa aún tienen por delante 15 partidos para lograr la permanencia y así evitar transformarse en equipo ascensor.

En total Pisa tiene 14 puntos en 23 partidos disputados. El tema es que aún está a cuatro unidades de la salvación. Por lo que el milagro sigue presente entre los hinchas que repletan el Arena Garibaldi.

Así las cosas, ahora se busca un DT que sepa de este tipo de escenario. Marco Giampaolo fue el primer contactado según indica Sky Sports. El DT de 58 años es un experimentado en este tipo de escenario y en la campaña anterior ya salvó justamente al Lecce de la caída a la Serie B.

Los próximos partidos del Pisa de Felipe Loyola

Ahora también se suma como alternativa Roberto D’Aversa, aunque su último registro no es de los mejores ya que descendió con Empoli en 2025. Por lo que se esperan novedades está semana ya que la Serie A continúa y la próxima fecha del Pisa será ante Verona, equipo que es colista y también lucha por la permanencia.

