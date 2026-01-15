Después de haber sido uno de los jugadores chilenos más destacados en el extranjero, Felipe Loyola tiene la oportunidad de dar el salto. El volante tiene todo listo para dejar Independiente para ir por su primera experiencia en Europa.

El mediocampista estaba en la mira del fútbol brasileño, pero desde Italia se metieron a pelear por su fichaje. El Pisa, que está peleando el descenso en la Serie A, se interesó en él y está a tan sólo detalles de asegurarlo.

El interés, por más nuevo que pareciera, no lo es tanto. Y es que este jueves desde el cuadro italiano revelaron que al volante lo estaban siguiendo hace ya largo rato.

Pisa confirma el arribo de Felipe Loyola para el 2026

El futuro de Felipe Loyola va camino a Italia. El mediocampista afina los últimos detalles para dar su esperado salto a Europa, donde vestirá la camiseta del Pisa de Italia.

Felipe Loyola tiene muy encaminado su fichaje en la Serie A de Italia, aunque llegará para mantenerse en la élite. Foto: Photosport.

El volante se va de Independiente siendo figura y con el deseo de ganarse un lugar fijo en la selección chilena. En el elenco italiano ya se frotan las manos con su llegada, lo que podría ocurrir en las próximas horas.

El director deportivo del Pisa, Davide Vaira, reveló al diario La Tercera que “esperamos cerrar pronto el fichaje del jugador chileno”. Eso no fue todo, ya que el dirigente del Nerazzurri. “Es un jugador de mucha calidad que seguimos desde hace algún tiempo“.

Eso sí, en el Pisa enfatizaron en que el acuerdo no está sellado, pero es cosa de tiempo para que ocurra. “No sabría darle un plazo para concretar la operación de manera definitiva, pero estamos muy cerca“.

Esto deja a los hinchas atentos a lo que será su debut en Europa. Esto podría ocurrir el próximo viernes 23 de enero cuando desde las 16:45 horas visiten al Inter de Milán, un estreno en grande para uno de los jugadores más importantes de nuestro país en la actualidad.

Felipe Loyola parte al Pisa de Italia y se transforma en uno más de los chilenos jugando en Europa. El volante da el salto que hace rato se esperaba y sale a jugarse la gran oportunidad de su carrera.

¿Cuáles fueron los números de Felipe Loyola en Independiente?

Felipe Loyola da el salto al Pisa de Italia luego de haber disputado un total de 62 partidos oficiales con Independiente. En ellos aportó con 11 goles y 7 asistencias en los 5.125 minutos dentro de la cancha.