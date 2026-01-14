Movidas 2026: Revelan la última pillería de Independiente en la venta de Felipe Loyola

Felipe Loyola es nuevamente protagonista en el mercado de fichajes y ahora es buscado desde Italia. Tras su fallida llegada al Santos de Brasil, ahora es el Pisa el cuadro que quiere los servicios del seleccionado nacional.

El volante que ha destacado en Independiente, ahora despertó el interés del cuadro europeo y que lucha por mantenerse en la Serie A. Por lo mismo, urge la llegada del formado en Colo Colo para sumar su jerarquía al cuadro fundado en 1909.

De momento la primera oferta dejó más que felices al cuadro trasandino. El ofrecimiento es de siete millones de euros por el 70% del pase del jugador. Por lo que se espera la respuesta de Independiente. Pero el tema estaría pausado ya que hay una nueva pillería desde el Rojo.

Así lo reveló César Luis Merlo que acotó la maniobra para subir los montos a recibir por el chileno. “Loyola está muy avanzado para que se vaya al Pisa. Pero están peleando por una plusvalía”, apuntó el experto en fichajes en Picado TV.

“El 70% se va a vender en siete millones de euros, y podría quedar una plusvalía del 10%. Con esos excedentes Independiente va a buscar un lateral derecho y un nueve”, recalcó el trasandino.

¿En qué posición está el Pisa?

El equipo italiano que busca a Felipe Loyola se ubica 19° en la Serie A con 13 unidades y a cuatro para salir de puestos de descenso. En lo que va de temporada, el Pisa ha sumado una victoria, diez derrotas y nueve empates. Este viernes recibe al Atalanta y de no concretarse la compra, el chileno no podrá estar para dicho encuentro.

Ahora en el mejor de los casos podría sumarse para el duelo del viernes 23 de enero cuando visiten al Inter o también cuando el Pisa reciba a Sassuolo el 31 del mismo mes.