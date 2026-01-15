Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo confirma primera formación del 2026: ¿Vidal defensa en el once titular ante Olimpia?

Colo Colo tiene formación confirmada para el amistoso ante Olimpia: el primer once titular de Fernando Ortiz y el Cacique este 2026 con sorpresas.

Por Diego Jeria

Colo Colo confirmó la primera formación del 2026.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Fernando Ortiz, el entrenador de Colo Colo, confirmó la formación del Cacique con el primer once de los albos este 2026. El cuadro nacional hace el debut oficial de la pretemporada con amistoso frente a Olimpia por la Serie Río de La Plata, en Uruguay.

Restando poco menos de una hora para el duelo, está ratificado que Colo Colo jugará con Fernando De Paul al arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg: y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en la delantera.

Estamos ampliado…

