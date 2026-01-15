Fernando Ortiz, el entrenador de Colo Colo, confirmó la formación del Cacique con el primer once de los albos este 2026. El cuadro nacional hace el debut oficial de la pretemporada con amistoso frente a Olimpia por la Serie Río de La Plata, en Uruguay.

Restando poco menos de una hora para el duelo, está ratificado que Colo Colo jugará con Fernando De Paul al arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg: y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en la delantera.

Estamos ampliado…