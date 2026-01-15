Colo Colo debuta este jueves en la temporada 2026 en un amistoso ante Olimpia por la Serie Río de La Plata, y en la antesala al partido se produjo una fuerte polémica, con Arturo Vidal como protagonista.

El volante albo es uno de los presidentes de la selección chilena que clasificó a la final de la Kings League, y en vez de estar concentrado en el partido del Cacique, se conectó en el duelo que la Roja venció a España en semifinales.

Vidal estuvo comentado el encuentro del deporte-show inventado en España, lo que no gustó para nada en los hinchas de Colo Colo, porque lo hizo minutos antes de ir junto al plantel al estadio en Montevideo para el encuentro con Olimpia.

ver también Hace historia: Chile supera a España y se mete en la final del Mundial de la Kings League

Carlos Gustavo de Luca destroza a Vidal por conectarse a la Kings League

La decisión de Arturo Vidal de conectarse a un stream antes de un partido de Colo Colo generó la dura crítica del ex delantero albo Carlos Gustavo de Luca, quien en diálogo con RedGol esbozó que si lo hiciera otro jugador podría ser despedido.

“Cree que puede hacer lo que quiera, ese es el tema. Se toma atribuciones que no tiene y por eso se le criticó mucho el año pasado”, dijo el ex goleador albo.

“La dirigencia de Colo Colo prefirió que siguiera, pese a todo, y bueno, ahora se ven las consecuencias. Deberían tomar decisiones sobre Vidal. Creo que es importante tener a un vestuario concentrado en el equipo y no en otras cosas personales”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal conectado a la Kings League antes del partido de Colo Colo.

Luego, De Luca indicó que a otro futbolista lo realizado por Arturo Vidal le podría costar ser despedido: “en otro club y a otros jugadores no le aceptarían este tipo de cosas. Por eso es como que está haciendo lo que quiere y eso no está bien. Si lo hace otro jugador que no tenga los pergaminos de Vidal lo pueden echar, ahí está el gran problema“.

“Arturo Vidal no es un líder positivo, no es un líder para un vestuario como en mi paso por Colo Colo era Jaime Pizarro. Vidal no es esa clase de jugador que te empuja a entrenar y hacer las cosas bien”, cerró Carlos Gustavo de Luca.

Publicidad

Publicidad