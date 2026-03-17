Universidad de Chile tuvo un gran desahogo tras la salida del técnico Francisco Meneghini, luego de conseguir una nueva victoria al vencer por 1-0 a Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2026.

Si bien es un profundo respiro, todavía el ambiente no se logra descomprimir por completo, teniendo en cuenta que todavía están trabajando con el técnico interino Jhon Valladares.

Mientras hay una danza de nombres para asumir el cargo de forma definitiva, uno de los referentes del equipo decidió sacar la voz, aunque no tenía muchas ganas por todo lo que se ha hablado.

“La verdad que no tenía muchas ganas de hablar”, comenzó explicando el portero Gabriel Castellón en una restructuración que está trabajando la U para volver a pelear por el título.

Gabriel Castellón estuvo en el lanzamiento de la Copa de La Liga. Foto: Diego Martin/Photosport

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Castellón toma positivamente los cambios en la U

Gabriel Castellón asistió junto al técnico Jhon Valladares a la presentación de la Copa de La Liga, donde la U debuta el viernes recibiendo a Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

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Fue el momento, donde afrontó los micrófonos y el complejo inicio que vivieron en la U: No, pero sí, como dices tú, no fue a lo mejor el inicio o el fútbol que estábamos mostrando en los años anteriores, obviamente nos costó a lo mejor el poder agarrar la idea, pero nada, creo que al final este torneo, como dices tú, es un nuevo comienzo”.

“Va a ayudar a los que estamos jugando, va a ayudar también a los jugadores jóvenes para que puedan estar ahí sumando minutos y que al final que se demuestre que siempre es un plantel el que logra los objetivos”, explicó Castellón.