Croacia tendrá un lindo encuentro ante una potencia europea en el Grupo L del Mundial 2026. Será la última Copa del Mundo de Luka Modric.

Datos principales

Confederación: UEFA.

Apodo: Los Manteleros, Vatreni (Los Ardientes).

Ranking FIFA: 11°.

Grupo en el Mundial: L (Inglaterra, Panamá y Ghana)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Al igual que sus compañeros de grupo, Croacia llegó al Mundial 2026 con una campaña perfecta. El cuadro balcánico consiguió arrasar con sus rivales del Grupo L de las Eliminatorias de la UEFA.

En ocho partidos, los balcánicos consiguieron siete victorias y un empate (ante República Checa, en Praga). Sin piedad, arrasaron, incluso goleando a la débil Selección de Gibraltar por 7-0.

Calendario y estadios en los que juega

Inglaterra vs. Croacia (miércoles 17 de junio, 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Panamá vs. Croacia (martes 23 de junio, 19:00 hrs, BMO Field, Toronto). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Croacia vs. Ghana (sábado 27 de junio, 17:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros recorridos en la Fase de Grupos: 2.490 kms. (Dallas-Toronto-Filadelfia).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 22,2%

Llegar a cuartos de final: 20%

Llegar a semifinales: 9,1%

Llegar a la final: 3,4%

Ser campeón: 1,2%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Para la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, este Mundial será un poco menos auspicioso para los croatas que los dos anteriores. Según la IA, los croatas pasarán la fase de grupos tras empatar con Inglaterra (“Croacia le bajará las revoluciones al partido”); un triunfo ante Panamá (“por jerarquía individual”); y un empate ante Ghana (“partido extremadamente físico”).

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Tras superar la ronda, Croacia tendrá duros encuentros en dieciseisavos y octavos de final, pero, según la IA, los superará gracias a su propio ADN (“llevarán partidos a la prórroga y se beneficiarán de la confianza que entrega su portero”).

Sin embargo, la IA cree que “el calor del verano en Norteamérica y la exigencia física de cada ronda” terminarán por dejar a los croatas con su techo en los cuartos de final del torneo.

El plantel de Croacia

Porteros:

– Dominic Livakovic (Dinamo)

– Dominik Kotarski (Kabenhavn)

– Ivor Pandur (Hull City)

Defensores:

– Josko Gvardiol (Man. City)

– Duje Caleta-Car (Real Sociedad)

– Josip Sutalo (Ajax)

– Josip Stanisic (Bayern de Múnich)

– Marin Pongracic (Fiorentina)

– Martin Erlic (Midtjylland)

– Luka Vuskovic (Hamburgo)

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Mediocampistas:

– Luka Modric (Milan)

– Mateo Kovacic (Man. City)

– Mario Pasalic (Atalanta)

– Nikola Vlasic (Torino)

– Luka Sucic (Real Sociedad)

– Martin Baturina (Como)

– Kristijan Jakic (Augsburg)

– Petar Sucic (Inter)

– Nikola Moro (Bologna)

– Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros y Extremos:

– Ivan Perisic (PSV)

– Andrej Kramaric (Hoffenheim)

– Ante Budimir (Osasuna)

– Marco Pasalic (Orlando City)

– Petar Musa (Dallas)

– Igor Matanovic (Friburgo).

Jugador estrella: Josko Gvardiol

La nueva generación se empieza a apoderar, poco a poco, del camarín croata. Los avanzados años de Luka Modric hacen que ya no sea el referente del mediocampo, como antes y que las grandes figuras deban buscarse en otros nombres.

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Evidentemente, a Josko Gvardiol le sobra CV. El defensa central del Manchester City jugó en Qatar 2022 siendo aún un inexperto, pero llegará al Mundial 2026 con una evolución increíble, dada por la manito de Pep Guardiola en el elenco citizens.

De más está decir que Gvardiol es una verdadera muralla. El defensa central no solamente impone respeto en la retaguardia croata, sino que, además, es un espectáculo verlo pisar el área rival. Posee un tiro potente y muchas veces se transforma en un conductor desde el fondo.

Gvardiol incluso anota | Getty Images

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Jugador a seguir: Luka Vuskovic

Es uno de los proyectos futbolísticos más espectaculares de la actualidad. Luka Vuskovic, del Hamburgo, tiene apenas 19 años y ya se presagia que está llamado a ser el dueño de la zaga croata.

Con 1,93 metros, un pasado en el Tottenham (que lo fichó con 16 años) y una precocidad increíble, Vuskovic no es una estrella en formación, sino que ya está codeándose con grandes del fútbol. Parece ser, por ende, el socio perfecto para Gvardiol, con quien podría provocar un cerrojo en el fondo de Croacia, difícil de penetrar.

El propio Luka Modric le rindió pleitesía a Vuskovic. Tras sus más recientes actuaciones con la Selección de Croacia (debutó en 2025), la leyenda andante del mediocampo aseguró que el joven de 19 años es “de clase mundial” y que su futuro se ve lleno de brillo. A seguir, obligatoriamente.

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Técnico: Zlatko Dalic

Si a alguien le dicen “El Arquitecto de los Milagros”, es por algo. Zlatko Dalic tiene historia al mando de la Selección de Croacia, donde ya lleva nueve años dirigiendo. Tiempo, además, plagado de proezas para los balcánicos.

Contrario a Tuchel, cuyo principal don es el sistema táctico, lo de Zlatko Dalic se centra en la gestión del grupo. Es querido por la gran mayoría del plantel y sabe cómo, a través de una buena conversación, sacar lo mejor de sus pupilos.

Su estilo, camaleónico a ratos, hace que muchas veces Croacia sufra los partidos, pues los jugadores se van adaptando a los requerimientos del técnico in situ. Además, su sistema básico tiene mucho que ver con la posesión en el mediocampo, por lo que el control del tiempo es la meta máxima. Muchas veces esto le suma mucho más nerviosismo al hincha croata. Pero, da resultados y están a la vista.

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Posible 11

Mejor participación de Croacia en los Mundiales

Lo de Croacia es simplemente increíble. Desde que empezó a jugar la clasificación al Mundial como país independiente, los croatas han sido una de las selecciones más ásperas y resultadistas en las Copa del Mundo.

De hecho, quién no se acuerda de un tal Davor Suker. En su primera participación, en Francia 98′, los croatas consiguieron el tercer puesto del certamen, tras eliminar, incluso, a Alemania en los cuartos de final. Esto lo repitieron en 2002, cuando los capitaneados por Luka Modric eliminaron a Brasil en cuartos y sucumbieron ante Argentina en las semifinales.

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Pero, la mejor participación no es ninguna de estas dos. Croacia tuvo su mejor Mundial en Rusia 2018, cuando llegaron, nada menos, que a la final. Allí, el equipo mantelero cayó en una dura final con Francia, por 4-2.

Jugador histórico destacado: Luka Modric

No siempre las estrellas tienen que estar retiradas para ser valorizadas. Luka Modric es el gran ejemplo de cómo el mejor jugador de la historia de toda Croacia puede estar vigente.

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Es cierto, Modric tiene actualmente 40 años y ya no es el futbolista que se echaba el equipo al hombro. Sin embargo, su estrella no se ha apagado y sigue brillando al máximo nivel internacional. Por algo juega en el AC Milán.

Si nos vamos a la historia reciente, podemos ver que Luka Modric fue parte del mejor momento de Croacia. Si en paralelo brillaba en el Real Madrid, en los Vatreni consiguió el segundo lugar en la Copa del Mundo de 2018, jugando a un nivel espléndido. Por algo ese mismo año ocurrió su interregno en el Balón de Oro: entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi asomó el mejor jugador de la historia de Croacia.

El mejor croata de todos los tiempos | Getty Images

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Croacia?

No es un tema biológico, pero se le suele llamar “el ADN”. Es que los croatas tienen como característica esencial de juego una resiliencia psicológica inigualable. Lo han demostrado en los últimos mundiales, donde rara vez han tenido partidos en los que se les ha venido encima el otro equipo.

Pero si hay una analogía con la biología, también la hay con la industria. Croacia es una verdadera fábrica de “máquinas del mediocampo”. Kovacic parece ser el titiritero del equipo, pero también una nueva generación se instala tras él, con nombres como Lovro Majer y Luka Sučić. Sin duda, el legado de Luka Modric está intacto.

Y pese a que la juventud empieza a tomar el relevo en Croacia, hay cosas con las que no se puede combatir de manera frontal. Una de ellas es el recambio natural de nombres, que no siempre sale bien en el fútbol. En este caso, los Vatreni enfrentan el ocaso definitivo de su Generación Dorada y tendrán que ver cómo conseguir prolongar la historia de triunfos y rendimientos épicos.

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Además, Croacia cuenta con una debilidad menos perceptible. Y es que, en el último tiempo, a los croatas les cuesta cerrar los partidos. Muchas veces, en superioridad, los balcánicos no consiguen desmoronar a sus rivales cuando son superiores. De esta forma, se le van complicando los finales y, así, muchas veces pasan zozobras.

ver también Todo lo que debes saber sobre Inglaterra en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak sobre los Vatreni

Quizás es uno de los errores más extraños de un Mundial. Se dio en Alemania 2006, cuando Josip Simunic se fue expulsado… ¡con tres amarillas! Sucedió en el duelo entre Croacia y Australia, válido por la fase de grupos.

En esa instancia, el croata recibió una amarilla a los 61′ y, luego, a los 90′. No obstante, el árbitro no lo expulsó y recién cuando terminó el encuentro, y Sumunic le fue a alegar, le mostró la tercera amarilla y lo expulsó. El juez tuvo una buena explicación para eso: escuchó el acento australiano del croata y pensó que era el “3” de los Socceroos. Claro, si el ex defensa central nació y se crió en Canberra.

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Otro datito extraño más: entre Rusia 2018 y Qatar 2022, Croacia suma seis partidos de eliminación directa (entre octavos y semifinales) en una Copa del Mundo y de ellos sólo uno se definió en el tiempo reglamentario.

Es decir, en cinco ocasiones Croacia clasificó yéndose, por lo menos, al tiempo extra. Y la única vez que esto no sucedió fue en la semifinal ante Argentina, cuando fueron derrotados por la Albiceleste (3-0).

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

La historia puede dar un giro en este Mundial. Es que hay un jugador que puede destronar a una leyenda del fútbol balcánico. Se trata de Ivan Perisic, quien tiene seis goles en mundiales (2014, 2018 y 2022), la misma cantidad que el mítico Davor Suker. De hacer un solo gol se transformaría en el jugador croata con más tantos en la Copa del Mundo.

Perisic puede hacer historia en Norteamérica | Getty Images

Si Luka Modric logra sumar minutos, además, se transformará en el jugador croata con más edad en haber participado en un Mundial. Más, incluso: será el jugador europeo más longevo en jugar en una Copa del Mundo (además será el primer croata con cinco mundiales).

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Como se dijo en otro punto, la tanda de penales es algo a lo que Croacia se ha acostumbrado en este último tiempo. Pero, pueden, incluso, llegar a hacer historia con esto. Porque si llegan a definir dos partidos de eliminación directa a través de los tiros desde los doce pasos, conseguirán igualar la marca de Argentina, que ha definido en seis ocasiones en su historia (los balcánicos tienen cuatro definiciones desde el punto penal y todas ganadas).