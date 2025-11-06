El debate sobre los mejores jugadores de la historia está desatado en redes sociales y quien decidió dar su opinión fue Luka Modric. Claro que con polémica, porque dejó fuera a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El croata ha sido uno de los futbolistas más destacados de este siglo, con una carrera brillante que incluye pasos por Dinamo Zagreb, Tottenham, Real Madrid y hoy a los 40 años quema sus últimos cartuchos en el Milan. Fue el mejor del planeta en el 2018.

Los 5 mejores según Luka Modric

A la hora de elegir a los más destacados futbolistas de la historia o al más grande de todos los tiempos, siempre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son candidatos. Sin embargo, no es así para Luka Modric. Resulta que el croata dejó de lado a ambos astros.

En conversación con el youtuber español The Real Yesus, Modric eligió como los 5 mejores a Diego Maradona, Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Zvonimir Boban y Zinedine Zidane.

ver también Cristiano Ronaldo impacta con revelación que nadie quería escuchar: “Me retiraré pronto”

En más de una ocasión, el cinco veces campeón de la Champions League ha demostrado su admiración por Maradona, diciendo que el argentino es el mejor de la historia. A Boban lo eligió por ser la figura de Croacia en la Copa del Mundo de Francia 1998.

La ausencia de Cristiano Ronaldo llama la atención, ya que junto a él Modric vivió los años más exitosos de su carrera en Real Madrid. O bien esto puede ser interpretado como un acto de objetividad. A Lionel Messi lo enfrentó en varios clásicos con Barcelona, además de la semifinal de Qatar 2022.

Publicidad

Publicidad

LUSAIL CITY, QATAR – DECEMBER 13: Lionel Messi of Argentina and Luka Modric of Croatia shake hands after the FIFA World Cup Qatar 2022 semi final match between Argentina and Croatia at Lusail Stadium on December 13, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Luka Modric pese a tener 40 años, una edad en la cual muchos jugadores ya están retirados, disfruta del deporte. Con la camiseta de Milan, el croata ha demostrado que sigue más vigente que nunca, jugando 11 partidos, anotando 2 goles y entregando 1 asistencia en lo que va de temporada.