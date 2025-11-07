Es tendencia:
Fútbol argentino

A horas del superclásico: la positiva noticia que recibe Carlos Palacios en Boca Juniors

La Joya le ganó la pulseada al internacional Ander Herrera y todo apunta a que será titular este domingo ante River Plate

Por Felipe Pavez Farías

Palacios será titular contra River Plate este domingo
© Getty ImagesPalacios será titular contra River Plate este domingo

Comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición del superclásico en Argentina. Boca Juniors recibe este domingo a River Plate y se paraliza el planeta fútbol. 

Claudio “Chiqui” Tapia recalcó que el duelo es por lejos el “superclásico más importante del mundo”. Pero además ambos elencos viven un irregular segundo semestre, y un triunfo podría ser clave para hundir definitivamente al archirrival. Por lo que hay altas expectativas para el duelo entre xeneizes y millonarios. 

La mayor responsabilidad la tiene Boca Juniors que será local en el Estadio La Bombonera. Claudio Úbeda, que asumió el cargo tras la lamentable partida de Miguel Ángel Russo, guarda el equipo bajo siete llaves. Pero este jueves decidió realizar una práctica de fútbol donde paró la formación para el domingo. 

Cita en la que Carlos Palacios tomó una importante ventaja sobre otros referentes como Ander Herrera. Según indica TyC Sports, la “Joya” le ganó la pulseada al internacional español y sería parte del once titular. Lo que viene a confirmar el alza que ha presentado el ex Colo Colo y que espera ratificar el domingo. 

De momento, el equipo titular ante River sería  Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Cabe consignar que Williams Alarcón estará en el banco de suplentes como alternativa. 

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate?

El superclásico del fútbol argentino está programado para este domingo 9 de noviembre en el Estadio La Bombonera. El encuentro comenzará a las 16:30 horas y será transmitido por ESPN y Disney+. 

