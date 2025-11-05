Un hecho muy llamativo se vivió el domingo afuera de la cancha de River Plate. El elenco Millonario perdía 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata cuando en el último minuto les cobraron un penal.

Por ser sobre el final del encuentro, algunos hinchas iban saliendo del recinto y se encontraron con la noticia en la calle. Por eso habían cámaras captando la reacción de los fanáticos.

El lanzamiento penal lo lanzó Miguel Borja y lo falló. A pesar de eso, hubo mucho ruido en el estadio y uno de los hinchas que estaban afuera, al escuchar el grito de la gente, pensó que había sido gol.

Las amenazas al hincha de River Plate

El problema es que se hizo viral rápidamente por celebrar un gol fantasma, que nunca existió. Y como los argentinos tienen códigos extraños, ahora al pobre lo amenazan al considerarlo que es mufa.

“Muchos hinchas me comentaron que si me ven me agarran, que me va a buscar la barra, que me saquen el carnet, que no vaya más“, señaló en las últimas horas el aludido de nombre Cristian.

“Mi imagen está en todos lados. Ya está, no puedo frenarlo. Lo que quiero decir es que salí tres minutos antes con un amigo. Escuchamos un gol y yo me quedé con eso”, detalló.

Agregó finalmente que “salí a festejar, no miré la resolución. Cuando el periodista me dijo que no había sido mi reacción fue salir corriendo pero porque me di cuenta del papelón que había hecho”.

De todas maneras, River Plate no juega más en el Monumental al menos en la fase regular: terminará el torneo visitando a Boca Juniors y luego a Vélez Sarsfield.

