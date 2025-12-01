Pronósticos Audax Italiano vs Ñublense: los Itálicos persiguen el triunfo para clasificar a la copa

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Audax Italiano vs Ñublense, por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Este lunes a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano recibirá a Ñublense en busca de un triunfo que le asegure su cupo a la Copa Sudamericana del próximo año.

Este partido será seguido de cerca por Colo Colo, que está a tan solo dos unidades del cuadro itálico y lo enfrentará en la última jornada, en lo que podría ser una verdadera final por el ingreso al certamen internacional. Los Diablos Rojos, por su parte, están décimos con 30 puntos y ya no pelean por nada.

Antes de este partido, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Audax Italiano vs Ñublense

Total de goles: Más de 2.5 1.85 Resultado del segundo tiempo: Audax Italiano 2.05 Tiros de esquina de Ñublense: Menos de 4.5 1.83

Un partido con muchos goles en La Florida

En dos de las tres recientes localías de Audax Italiano, el marcador registró más de dos goles.

En las últimas dos salidas de casa de Ñublense, también se contabilizaron al menos tres anotaciones.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.85 en bet365

Rendimientos opuestos en el segundo tiempo

El cuadro itálico tiene el tercer mejor rendimiento en los segundos tiempos en la Liga de Primera 2025: ganó 14, empató 10 y solo perdió cuatro. Como local, se impuso en 10 de sus 14 segundas partes.

Los Diablos Rojos, en cambio, son el segundo peor equipo en este apartado. Apenas ganaron cuatro segundos tiempos, igualaron 12 y perdieron 12.

Resultado del segundo tiempo: Audax Italiano – 2.05 en bet365

Otro bajo promedio para Ñublense

La floja temporada de Ñublense también se refleja en las estadísticas de córners, siendo el tercer equipo con el menor promedio de saques de esquina a favor, con 4,25 por partido.

En 10 de sus 14 presentaciones como visitante, el cuadro rojo no alcanzó la línea de cinco córners a su favor.

Tiros de esquina de Ñublense: Menos de 4.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Audax Italiano vs Ñublense

