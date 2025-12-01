Un nuevo papelón a su larga lista de fiascos en 2025 sumó Colo Colo, que el pasado viernes hipotecó sus chances de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

Los albos si le ganaban a Cobresal abrochaban su acceso al torneo continental (por su mejor diferencia de goles), sin embargo, el cuadro minero le dio un baile con un contundente 3-0 en El Salvador.

El resultado compromete al equipo de Fernando Ortiz, que necesita de resultados ajenos para cumplir con el último y precario objetivo que se plantearon en la temporada.

Patricio Yáñez se lanza en picada contra Colo Colo

Colo Colo fue un desastre ante Cobresal y aquello fue analizado por Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura fue muy duro con los albos.

“Colo Colo una vergüenza. Independiente lo que pueda hacer un rival como Cobresal, que tiene lo suyo e hicieron uno de los mejores goles del año como el de Munder. Pero Colo Colo es un equipo sin alma”, partió diciendo el ex delantero de los albos.

“Yo decía que cuando Colo Colo agarra del cuello una situación no la suelta más, pero este Colo Colo fue un equipo sin alma, de jugadores que están en esa zona de no tener acceso a nada, no tienen descenso y parece que no se juegan una clasificación internacional. Un equipo sin alma, sin juego, nuevamente se repite lo de Aquino, que hizo un partido pésimo“, agregó.

Ahora Colo Colo depende de otros resultados para jugar una copa internacional en 2026.

