Salomón Rodríguez es uno de los cinco futbolistas que parece tener sus días contados en Colo Colo durante este mercado de fichajes, más allá de que en 2025 el delantero uruguayo significó una inversión cuantiosa. Al menos desde el punto de vista del fútbol chileno, pues el Cacique pagó más de un millón de dólares por él.

En rigor, negoció un traspaso mayor a esa cifra, pues todavía no concreta el pago. Y no, la referencia no es para aquel abono para el que debía cumplir cierta cantidad de minutos, algo que evidentemente no logró. Es para una de las partes del monto que el Eterno Campeón se comprometió a pagar.

Al menos así lo dijo el presidente de Godoy Cruz, José Mansur. “Tiene una cuota vencida que no ha pagado. Colo Colo me tiene que pagar, es lo único que necesito”, manifestó el directivo en una conversación con Cooperativa Deportes, donde además dio cuenta de las cero posibilidades de retorno.

El gol que anotó Salomón Rodríguez ante Unión La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

Principalmente por el salto económico que dio Salomón Rodríguez al pasar desde el Tomba al Cacique. “Es un ciclo cerrado. Aparte los niveles salariales nuestros no son esos”, manifestó el timonel del elenco mendocino, primer club que rechaza públicamente la llegada del charrúa de 25 años.

Salomón Rodríguez provoca una grave alerta de mercado a Colo Colo

Si bien el presidente de Godoy Cruz no quiso contar cuánto debe Colo Colo por Salomón Rodríguez en el mercado, no tuvo ningún empacho en admitir que la fecha estimada en el contrato ya había expirado. Y que el dinero no ha llegado a las arcas del elenco mendocino.

En el Cacique, el atacante uruguayo autor de tres goles durante la campaña 2025 percibe un salario cercano a los 30 millones de pesos chilenos. Poco más de 30 mil dólares. Una cifra inalcanzable para el Tomba, que para colmo descendió a la Primera Nacional del fútbol argentino.

Salomón Rodríguez reaccionó así a un gol increíble que falló en Colo Colo ante Fortaleza. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

Por ende, con mayor razón deberá ajustar los cinturones con los gastos en incorporaciones. Aunque los emolumentos de Salomón Rodríguez están lejos de los principales sueldos que tiene el plantel albo: Arturo Vidal, Claudio Aquino y Javier Correa ganan muchísimo más que él. De hecho, ni siquiera entra en los 10 que más recibieron este año que se va.

Así terminó Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

Colo Colo completó un 2025 del centenario institucional realmente terrorífico: finalizó la Liga de Primera 2025 en el 8° lugar de la tabla, fuera de todos los boletos internacionales.