Colo Colo vive días de decisiones importantes luego de que la semana pasada Fernando Ortiz fuese ratificado como el entrenador del primer equipo. Ahora toca rearmar el discreto plantel que afrontó este 2025 que nos deja, donde se espera que haya varias salidas y caras nuevas para elevar el nivel de Cacique.

Jugadores como Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas terminaron contrato, por lo que ya no están en el equipo. Esto obliga a tener que buscar varios jugadores en el mercado de fichajes, sobre todo en la defensa.

Sin embargo, se espera que en los próximos días se oficialicen otro tipo de salidas en el Popular. Entre más cortados y la necesidad de realizar algunas ventas para que ingrese dinero, en el Monumental podrían darse más despedidas de cara al 2026.

Los cinco jugadores que todavía pueden irse de Colo Colo

El grupo de los que todavía pueden irse del Cacique perfectamente podría dividirse en dos: en el los que deberían irse a préstamo y los que armarían maletas mediante una venta al extranjero.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro podrían irse de Colo Colo en este mercado mediante una venta al extranjero. | Foto: Photosport.

El primer lote está integrado por Brayan Cortés y Salomón Rodríguez. Mientras el meta finalizó su cesión en Peñarol de Uruguay, el atacante cerró un 2025 desastroso a nivel de números en la delantera alba. Los dos dejarían el plantel mediante un préstamo, algo que tiene que quedar zanjado en los próximos días.

Por el otro lado, entre los que pueden irse mediante una venta, están Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia. Los tres son los grandes precios que tiene el Cacique para sumar recursos valiosos y se espera que si llega una buena oferta, se irán del club.

Para cerrar, hay que tener ojo con las nuevas caras que puedan aparecer en el Monumental. El Cacique apostaría primero por traer dos defensas centrales, un lateral derecho y un centrodelantero en este mercado. Se espera que este viernes también sea un tema a tratar en el directorio de Blanco y Negro.

