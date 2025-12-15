El cuadro uruguayo de Peñarol vuelve a aparecer en la órbita de Colo Colo en el marco de un mercado de fichajes. Así ocurrió a mediados del 2025, con la negociación con el arquero Brayan Cortés, quien fue titular en el segundo semestre, mas finalmente no seguirá allí.

Para llegar a un acuerdo, el Cacique le puso al conjunto oriental una opción de compra por el 80 por ciento del pase del iquiqueño tasada en US$1,4 millones de dólares, además de asumir el pago de su salario, que se redujo al 50 por ciento para hacer el trato. Aunque igual no la ejecutaron.

Pues bien, en busca de reforzar su plantel con miras a un 2026 donde jugarán la Copa Libertadores, en Peñarol nuevamente quieren hacer negocios con Colo Colo, y según reportan desde Uruguay, van por un futbolista que hace mucho quieren tentar.

Peñarol aplica “modelo Cortés” y va por otra figura de Colo Colo

El periodista Franco Trucce, del medio partidario Padre y Decano, reveló que la dirigencia carbonera está en tratativas con la agencia Mundo Futuro, que representa al defensor Alan Saldivia, para buscar su incorporación el próximo año.

“Esta semana se reunirán las partes de Peñarol con Alan Saldivia para continuar negociando su incorporación al Decano”, indica el reportero, quien agrega que “desde el Carbonero, se busca abrochar un préstamo por un año“, y que el valor de Colo Colo “desea llegar al club” del que es hincha.

Lo anterior, pues el central de 23 años que volvió a las canchas en el último juego de los albos de la temporada 2025, tiene contrato vigente con la institución hasta el 31 de diciembre del 2026, y tiene una cláusula de salida tasada en US$4 millones.

Los números de Alan Saldivia en 2025

El central fanático de Peñarol disputó con Colo Colo, entre torneos locales y Copa Libertadores, un total de 2.586 minutos en cancha durante 30 encuentros, donde registró una asistencia y seis tarjetas amarillas.

