¿Qué tienen en común la Major League Soccer (MLS) estadounidense, el fútbol colombiano, Peñarol y la Liga de Primera? A todas luces, no existe relación entre las partes. Sin embargo, hay un elemento que une estos cuatro entes: Colo Colo.

Es que en un 2025 para el olvido del Cacique, que arrancó con polémicas desde el comienzo de su pretemporada y acabó quedando afuera de competencias internacionales, hubo futbolistas que encontraron la gloria escapándose del Estadio Monumental.

En concreto hay cinco futbolistas de pasado reciente en Colo Colo, que todos salieron con polémica de la institución, por decisiones dirigenciales o propias, y que cierran el presente año con un título en su palmarés, algo que en Macul no consiguieron.

Cinco figuras que se fueron de Colo Colo y son campeones en 2025

El caso más reciente es el delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien si bien se coronó campeón con los albos en 2024, no pasó por su mejor racha y la dirigencia desistió de comprar su pase. Partió a Colombia, donde se convirtió en artillero del Júnior de Barranquilla.

No sólo encontró regularidad en el fútbol cafetalero, donde anotó 12 tantos en 51 encuentros durante la temporada, además conquistó el Torneo Finalización. Una tónica que se repitió en todos aquellos que se fueron de Colo Colo con miras a 2025.

El siguiente en la lista fue el uruguayo Maximiliano Falcón, que se fue con una gigantesca polémica entorno a su salida, y el tiempo terminó dándole la razón, pues ganó con Inter Miami el título de la Conferencia Este y la definición de la MLS.

También en el extranjero, quien salió de Colo Colo y se coronó campeón fue el arquero Brayan Cortés, que conquistó con Peñarol el Torneo de Clausura 2025 y alcanzó el cupo a Copa Libertadores. Sin embargo, su derrota en la Final con Nacional, provocó su salida del fútbol uruguayo.

Los últimos que integran esta lista pertenecen al campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido. Hablamos del delantero Cristián Zavala, que salió a préstamo en el segundo semestre de 2025, y del extremo Enzo Riquelme, quien aportó con 259 minutos en cancha durante la histórica campaña.

