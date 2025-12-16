Movidas 2026: Los tres titulares de Colo Colo que salen a la venta en el mercado de fichajes

Colo Colo debe apretarse el cinturón para el 2026. En el año centenario no le salió nada a los albos y además de no ganar ningún título ni lograron clasificar a copas internacionales. Lo que afecta directamente el presupuesto para el año que viene.

Ante esto, desde ByN confesaron que hay tres jugadores claves en el equipo y que tienen vía libre para salir. Especialmente para hacer caja y así apurar la llegada de nuevos refuerzos. Lo que fue afrontado por la concesionaria y en está ocasión hasta abordaron el futuro de tres titulares.

Así fue como Eduardo Loyola en conversación con Radio Cooperativa fue consultado por el futuro de Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepede. Los tres jugadores de 23 años son piezas fundamentales en el Cacique. Pero en este momento del mercado de fichajes son opciones para salir y así mejorar el presupuesto para las contrataciones.

“No podemos cortarle la carrera a gente que tiene posibilidades de ir al extranjero. Para nosotros es un orgullo que el mercado internacional se fije en nuestros jugadores jóvenes”, lanzó de entrada el directivo albo.

“Si llegan ofertas aceptables para Colo Colo y el jugador, obviamente las analizaremos y resolveremos en su mérito (…) Los colocolinos deben estar tranquilos que estamos haciendo nuestro trabajo para tener el mejor equipo posible”, sentenció sobre el futuro de los tres jugadores.

¿Cuándo hay reunión de ByN?

Según se reporta desde el Monumental, este viernes 19 de diciembre se realizará una nueva reunión de ByN para definir los refuerzos de Colo Colo. En dicha jornada Daniel Morón presentará el estado de avance con los jugadores a contratar y además habrá una nueva poda de jugadores, pero que ahora saldrán a préstamo.

Cabe consignar que de momento, Alan Saldivia suena en México y la MLS. Mientras que Vicente Pizarro tiene opciones en Independiente y Lucas Cepeda vuelve a sonar en Europa y Brasil.