Mercado de fichajes: los 3 refuerzos que se acercan a Colo Colo

Los albos están trabajando velozmente para armar el plantel de cara a la temporada 2026 y no pasar por los mismos problemas de 2025.

Por Carlos Silva Rojas

© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo busca fichajes para 2026.

Colo Colo tiene que armarse casi de nuevo de cara a la temporada 2026, porque dejará partir a gran parte del plantel que fracasó en 2025, el año del centenario del club.

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, trabaja de forma ardua para traer los jugadores que necesita el entrenador Fernando Ortiz, poniendo foco en la defensa.

El cuadro albo tiene que armarse desde atrás, ya que dejó partir a los defensores Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Emiliano Amor, por lo que se debe reforzar en dicha zona.

Los 3 refuerzos que se acercan a Colo Colo

La defensa tiene que ser muy reforzada por Colo Colo, fue la zona que más problemas tuvo en 2025 y se acercan tres jugadores para la defensa del conjunto popular.

Uno de los que está muy cerca de llegar al Monumental es el zaguero central argentino Bruno Cabrera, uno de los mejores del año en Coquimbo Unido. Un trueque con Cristián Zavala puede acelerar las negociaciones.

Bruno Cabrera se acerca a Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Para acompañar al transandino puede llegar un defensa central chileno, que también negocia con Colo Colo. Se trata de Nicolás Díaz, viejo deseo albo, que está cedido desde Xolos de Tijuana a Puebla y en Macul ya conversan para contar con el zurdo.

Por último, se acerca al estadio Monumental el lateral derecho Matías Fernández Cordero, para reemplazar a Opazo e Isla. El carrilero termina contrato con Independiente del Valle, es por ello que su negociación es más simple y ayuda a las afligidas arcas colocolinas.

Colo Colo trabaja en los fichajes y espera cerrar a sus primeros refuerzos esta semana.

