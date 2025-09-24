Salomón Rodríguez ha sido uno de los fracasos más importantes que ha tenido Colo Colo no sólo en el año de su centenario, sino que en su historia. El delantero llegó como la carta de gol para una temporada muy importante, pero no ha visto una con la camiseta del Cacique.

Pero sus problemas van más allá del rendimiento en la cancha. Tiempo atrás se conoció que una cláusula en su contrato obligaba al Eterno Campeón a comprar la mitad restante de su pase, que cuesta 1.2 millones de dólares, si cumplía la mitad de los partidos de la presente campaña.

Sin embargo, este miércoles desde el Cacique sacaron la voz y aclararon que esto no es tan así. De hecho, confirmaron que están lejos de gastar otra millonada en él. “Falta mucho, no quisiera comentar temas que son de contrato privado, pero le falta bastante. Este año no tiene posibilidad de cumplirlo, con eso les digo todo“, dijo Aníbal Mosa.

La supuesta cláusula en el contrato de Salomón Rodríguez con Colo Colo finalmente no era como se especulaba. El delantero tiene un apartado que obliga al Cacique a comprar la mitad restante de su pase, pero no es por la mitad de los partidos de la presente temporada sino que va más allá.

Fue el periodista Daniel Arrieta quien en las pantallas de TNT Sports reveló los detalles del vínculo entre ambas partes. “Según lo que yo tengo como información no es tan así, que falta más, pero si sigue jugando, es probable que los pueda cumplir“, comenzó señalando sobre los supuestos 2 partidos que le quedarían.

Según explicó el reportero albo, sus números están lejos de lo que deben cumplir para hacer efectiva esta cláusula. “Muy pero muy lejos de cumplir. Hoy tiene 10 partidos de titular y que al menos juegue 45 minutos. Lleva recién 10 partidos y tiene que sumar 25“, enfatizó.

Este panorama deja a Salomón Rodríguez sin chances de cumplir esa cantidad de encuentros, lo que es un respiro para Colo Colo. No obstante, todavía le quedan dos años más de contrato por lo que es un misterio lo que pasará con su carrera.

La lógica dice que deberá quedarse en el Estadio Monumental a cumplir con su vínculo. Pero esto dependerá de las evaluaciones que se hagan y de si es que el propio jugador quiere quedarse a buscar una revancha.

Colo Colo se salva de tener que pagar otra millonada por Salomón Rodríguez y ahora ruega para que se destape en la recta final. El delantero no marca goles desde febrero, en una sequía más que alarmante.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Previo al duelo con Deportes Iquique, Salomón Rodríguez lleva 23 partidos oficiales en total con Colo Colo. En ellos ha marcado 2 goles y no tiene asistencias en los 1.036 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez busca sumar un partido más con la camiseta de Colo Colo esta semana. El Cacique se pone al día recibiendo a Deportes Iquique este viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

