Salomón Rodríguez es uno de los jugadores que se ha llevado gran parte de las críticas en el pésimo centenario de Colo Colo. El atacante llegó como la gran carta de gol del Cacique para su centenario, pero ha estado muy lejos de ser aquello y ahora puede generar un problema extra.

Desde su arribo al Estadio Monumental que se ha hablado de una cláusula que hay en su contrato. El Eterno Campeón pagó 1,2 millones de dólares por la mitad de su pase y, en caso de cumplir cierta cantidad de duelos, el club debería ir por el otro 50%.

La lesión de Javier Correa le abre una gran posibilidad de ser titular en el partido pendiente de la próxima semana ante Deportes Iquique. Y si lleva a ver acción, en el Cacique comenzarán a sacar cuentas ya que estarán a nada de verse obligados a pagar por toda la carta del atacante uruguayo.

Salomón Rodríguez puede quedar a un partido de dejar los bolsillos de Colo Colo vacíos

En Colo Colo están muy preocupados de lo que pueda pasar la próxima semana con Salomón Rodríguez. La cláusula del delantero está muy cerca de cumplir con los partidos suficientes para que el Cacique tenga que pagar la otra mitad de su pase y así gastarse plata que no tienen.

Salomón Rodríguez asoma como titular, lo que no le ayuda en nada a Colo Colo. Foto: Photosport.

Luego de tener que ingresar en la Supercopa por la lesión de Javier Correa, el delantero quedó a tan sólo dos encuentros de llegar a la meta. El panorama de su colega no es alentador y todo indica que se quedará al margen ante Deportes Iquique, lo que da más posibilidades de que logre lo pedido.

En caso de que se cumpla lo que se ha rumoreado este domingo sobre su titularidad ante los Dragones Celestes, Salomón Rodríguez quedaría a sólo un duelo. Una situación alarmante considerando que quedarían siete partidos más por disputar.

Que juegue o no dependerá mucho de la evolución de Javier Correa y de lo que piense hacer Fernando Ortiz. El DT viene recién llegando con la obligación de sumar puntos para entrar en una copa internacional, por lo que no puede guardarse nada.

Así las cosas, el uruguayo podría provocar un nuevo problema para un Eterno Campeón que ya está complicado para el 2026. Por ahora sin participación en torneos continentales, el bolsillo puede quedar muy afectado y más si se ven obligados a pagar 1,2 millones de dólares más por un jugador que no ha estado a la altura.

Salomón Rodríguez sólo se enfoca en trabajar y en volver al gol, el que no tiene desde febrero. El delantero llegó como carta en ataque pero no ha sido un aporte real ni mucho menos ha justificado lo que se ha invertido en él.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Previo al partido con Deportes Iquique, Salomón Rodríguez ha logrado disputar 23 partidos oficiales en total con Colo Colo. En ellos ha marcado 2 goles y no tiene asistencias en los 1.036 minutos que alcanza dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez asoma como titular de cara al partido pendiente de Colo Colo en la Liga de Primera. El Cacique choca con Deportes Iquique en el Estadio Monumental este viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

