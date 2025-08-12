A pesar de que en Colo Colo no lo quieran reconocer y se esmeran en tirarle salvavidas ante las fuertes críticas por su desempeño, la triste realidad es que el uruguayo Salomón Rodríguez es el peor refuerzo en 100 años de historia del Cacique.

Pero lo peor de todo esto es que ante las ausencias por lesión o suspensión de sus principales hombres en ataque, el ex Godoy Cruz recibe más oportunidades de jugar, lo que pone en peligro la economía del club en los próximos años. No es broma.

Tal como dijo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, “nosotros compramos el 50 por ciento del pase en US$1.2 millones de dólares. Tenemos la posibilidad de comprar el otro 50% siempre y cuando juegue una cantidad de partidos“.

ver también Ídolo de Colo Colo dice la firme sobre Salomón Rodríguez justo cuando vuelve obligado: “Creo que..”

¿Cuánto falta para que Colo Colo gaste plata por Rodríguez?

Si bien desde la dirigencia alba no aclararon cuál es el “número mágico” para que se cumpla esta cláusula del contrato que firmaron hasta diciembre del 2027, se sabe que deberá estar en cancha durante el 60% de los juegos de la presente temporada.

Tomando en cuenta que Colo Colo disputó Copa Chile y Libertadores, además de la actual Liga de Primera, Salomón Rodríguez suma 21 encuentros oficiales, por lo que según el cálculo matemático, está actualmente a cuatro juegos del obligar al club a desembolsar una millonaria cifra.

Con 11 juegos por disputar en el torneo nacional, y ante las dudas respecto de si fue el técnico Jorge Almirón quien dio el visto bueno para su arribo, no son pocos los hinchas albos que “rezan” para que no alcance los 25 duelos con la camiseta alba. ¿Alcanzará?

Publicidad

Publicidad

Los números del uruguayo en el Cacique

Si desglosamos los 21 encuentros que disputó Salomón Rodríguez en Colo Colo, fueron 13 por el torneo nacional, cinco en Copa Chile y tres en Libertadores, con un total de 958 minutos en cancha, donde registra dos goles, dos tarjetas amarillas y una expulsión.