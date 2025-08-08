Uno de los jugadores que no lo ha pasado nada de bien esta temporada es Salomón Rodríguez. El delantero llegó como la gran carta de gol de Colo Colo a comienzo de año, pero no ha logrado afirmarse y ha mostrado un nivel muy pobre para lo que se esperaba.

El punto más crítico llegó hace dos fines de semana, cuando fue titular ante O’Higgins y se fue expulsado por dos amarillas muy torpes. Para colmo, se conoció que el club deberá pagar la otra mitad de su pase si es que logra disputar cinco partidos más. Esto tiene muy inquietos a los hinchas, por lo que Jorge Almirón salió a defenderlo.

El DT respaldó el arribo del uruguayo y aprovechó de poner un ejemplo de algo que vivió otro jugador albo la temporada pasada para quitarle presión. Ante Everton, volverá a ser titular y tendrá quizás su última oportunidad para demostrar que puede ser un aporte.

Jorge Almirón usa a Javier Correa para defender a Salomón Rodríguez en Colo Colo

El rendimiento de Salomón Rodríguez en Colo Colo ha sido muy malo y de eso no hay dudas. Sin embargo, Jorge Almirón aún cree que puede ayudar a meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Jorge Almirón le dio su apoyo a Salomón Rodríguez para que se destape en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa este viernes, el DT fue consultado por el mercado de invierno en el que no llegó ningún jugador y cómo los que arribaron en verano no han rendido. “Los refuerzos, por eso hablaba de posibilidades, cuando les ha tocado lo hicieron bien. Vienen algunos de lesiones y afianzarse a algunos, pero es elección, porque están preparados“, lanzó.

Ahí Jorge Almirón aprovechó para abordar el caso de Rodríguez, quien aseguró ha tenido poco espacio. “Salomón tiene 6 partidos y de titular ha jugado poco, no le ha salido el gol“.

Fue tras ello que el técnico puso a Correa como ejemplo para tenerle paciencia. “Le pasó a Javier la temporada anterior. Hoy su presente es buenísimo y espero que vayan sumando minutos, partidos y se ganen su lugar. Hay que ganar y hay que aparecer“.

Jorge Almirón metió al saco a todos los otros refuerzos del verano para llamarlos a responder ahora. “Trabajan bien, a veces no salen las cosas, uno ve cuando un jugador está para más y quiere cambiar la energía del momento“.

“Están esperando la oportunidad para cuando les llegue, aprovecharla. Veo bien a los refuerzos que esperan esa posibilidad porque un club espera de ellos también“, sentenció.

Jorge Almirón sigue confiando en que Salomón Rodríguez se va a destapar en Colo Colo. El DT le dio su respaldo al jugador más criticado de esta temporada, rogando para que le responda a la confianza.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Previo al partido con Everton, Salomón Rodríguez ha logrado disputar un total de 20 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha anotado 2 goles, no tiene asistencias y llega a los 890 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez buscará destaparse de una vez por todas en el próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera. El Cacique salta a la cancha del Estadio Sausalito este domingo 10 de agosto desde las 12:30 horas para visitar a Everton.