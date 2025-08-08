Una de las noticias que marcó la semana de Colo Colo fue el despido de Jorge Martínez. El preparador de arqueros ocupaba el cargo en el cuerpo técnico desde su llegada al Monumental en 2020 con Gustavo Quinteros, pero fue cesado de sus funciones en los últimos días.

Se comentó que Martínez tenía una mala relación con Brayan Cortés, quien incluso habría pedido su salida antes de partir a Peñarol, y con los juveniles. Además, se filtró una fuerte discusión que habría tenido con Javier Correa y Claudio Aquino en los últimos días.

Ahora, fue turno de que una voz oficial se refiriera al tema. En conferencia de prensa, Jorge Almirón habló sobre el despido de Jorge Martínez, quien ya no se sentaba en la banca del cuerpo técnico en los partidos.

“Es una decisión tomada por el club, yo soy empleado del club, tengo años en el fútbol y me adapto a la gente que está. Si no estoy de acuerdo, antes de llegar tomo una decisión. No tuve objeción de trabajar ni he despedido a nadie, no tengo mucho más que decir“, mencionó.

Jorge Almirón fue consultado sobre el despido de Jorge Martínez

Pasan página tras el despido del preparador de arqueros Jorge Martínez

“Siempre pienso adelante, tenemos al preparador de arqueros de las juveniles que subió y tiene las capacidades“, agregó Jorge Almirón. La referencia es para Martín Gutiérrez, quien asumió como preparador de arqueros interinos ante el despido que sacudió al Monumental.

Las declaraciones de Almirón llegan horas después de que el mismo Jorge Martínez abordara su despido. “Muchas veces perder es ganar también, preparándome para mi próximo desafío“, publicó en redes sociales.