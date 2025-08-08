Las cosas no han sido buenas en Colo Colo esta temporada y hay varios jugadores que pasaron de ser claves a los más criticados. Uno de ellos es Esteban Pavez, que de liderar al plantel en la remontada del año pasado se transformó en uno de los villanos del Cacique.

La situación ha llegado a un punto crítico y reflejo de ello fue lo ocurrido en el empate contra Huachipato. Al salir de la cancha a los 77′ minutos, una ola de pifias bajó desde las tribunas del Estadio Monumental. Es por ello que Jorge Almirón decidió salir al paso.

El técnico del Cacique le puso el pecho a las balas contra el volante y respaldó que siga jugando pese a las críticas. Una situación que lo distancia aún más de los hinchas, que ya perdieron la paciencia con el capitán.

Jorge Almirón pone el pecho por Esteban Pavez en Colo Colo

Esteban Pavez debe ser uno de los jugadores que peor lo ha pasado esta temporada en Colo Colo. El capitán albo es uno de los más criticados del plantel y los hinchas ya se cansaron de verlo, al punto de que piden que pierda la titularidad.

Jorge Almirón le prestó el ropero a Esteban Pavez por su mal momento en Colo Colo. Foto: Photosport.

Pero para Jorge Almirón no hay problema alguno. En conferencia de prensa, el DT fue consultado por su insistencia con el mediocampista y fue categórico: “Eso no lo puedo explicar, es más bien de afuera que se especula, a mis jugadores siempre los voy a defender“.

En esa misma línea, el técnico de Colo Colo remarcó que todo lo que sea rendimiento de los jugadores es él quien asume la culpa. “No es fácil exponer a alguien, son decisiones que tomo y es mi responsabilidad el equipo que juega“.

“Si vamos bien o mal, confío en todos. Entiendo la pregunta, pero yo a las personas con las que convivo las cuido siempre“, sentenció el estratega del Eterno Campeón.

Este fin de semana el DT no podrá contar con Arturo Vidal por acumulación de amarillas. Ante esto, planifica mandar otra vez al capitán a la cancha, aún cuando los que esperan en la banca han mostrado un mejor nivel.

Jorge Almirón va a morir con las botas puestas y respalda su decisión de tener a Esteban Pavez como titular en Colo Colo. El técnico asume la culpa del pobre rendimiento del Cacique y del propio volante, que tendrá mucho por demostrar si quiere recuperar el cariño de os hinchas.

¿Cuáles son los números de Esteban Pavez esta temporada?

Con su actuación ante Huachipato, Esteban Pavez llegó a un total de 27 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 1.841 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Jorge Almirón, Esteban Pavez y el plantel de Colo Colo siguen trabajando para volver a los triunfos. Este domingo 10 de agosto a partir de las 12:30 horas el Cacique visita a Everton en Viña del Mar.

