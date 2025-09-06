Fernando Ortiz tuvo un debut extraoficial por todo lo alto en la banca de Colo Colo. El Cacique jugó durante este sábado sus primeros amistosos de la mano del DT argentino, enfrentando a puertas cerradas a las juveniles albas en el Estadio Monumental.

Se trató de dos compromisos que jugaron los albos, primero ante la Sub 20 y luego ante la Sub 18, donde se registraron sendas victorias para una contundente goleada en el marcador global.

En el primer apretón el equipo de Ortiz superó por 3-1 a la Sub 20 con tantos de Claudio Aquino, Emiliano Amor y Bruno Gutiérrez. El descuento de los canteranos fue convertido por Bautista Giannoni.

Golazo de Salomón Rodríguez en el debut de Ortiz

Luego en el segundo partido ante la Sub 18 los que anotaron para el Cacique fueron Tomás Alarcón por partida doble y sorpresivamente Salomón Rodríguez, delantero uruguayo que se despachó un golazo de media distancia para cerrar la tarde.

Cabe recordar que el charrúa ha tenido números nefastos en este 2025 a pesar del altísimo precio que pagaron los albos, anotando apenas dos goles en 22 partidos. Por lo mismo, el convertir un tanto de esta factura puede ayudar mucho en tener una revancha en la recta final del año.

Salomón Rodríguez no anota un gol oficial en Colo Colo desde el 13 de febrero, día en que anotó en el 4-0 de los albos sobre San Felipe por la Copa Chile. | Foto: Photosport.

Los albos actualmente marchan octavos en la Liga de Primera 2025 con 31 unidades tras 22 compromiso jugados. Están a un punto de meterse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, el gran objetivo que le va quedando al Cacique en este año para el olvido.

¿Cuándo debutará de manera oficial Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer encuentro del DT argentino con el Popular será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

