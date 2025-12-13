Pronósticos Sevilla vs Real Oviedo: el escenario favorable para Alexis y su equipo

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Sevilla vs Real Oviedo, en la fecha 16 de la liga española.

Este domingo 14 de diciembre, el Sevilla de Alexis Sánchez recibirá a Real Oviedo en el Estadio Sánchez-Pizjuán, en el partido correspondiente a la fecha 16 de la liga española. El escenario luce ideal para que el equipo del chileno recupere confianza y se acerque a los puestos altos de la tabla: actualmente marcha décimo tercero con 17 puntos, mientras que su rival es penúltimo con apenas 10 unidades.

Antes del inicio del encuentro, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de hacer tus apuestas en LaLiga.

Pronósticos para apostar en Sevilla vs Real Oviedo

Rango de goles: 2-3 1.90 Atajadas de Aaron Escandell: Más de 3.5 1.83 Tiros de esquina de Sevilla: Menos de 7.5 + Tiros de esquina de Real Oviedo: Menos de 4.5 1.80

Los goles en Sevilla vs Oviedo

En los últimos cuatro choques de Sevilla, entre liga y copa, se contabilizaron dos o tres goles.

Este panorama, con dos o tres anotaciones en total, se ha registrado en cuatro de los siete juegos de Real Oviedo como visitante en lo que va de LaLiga.

Rango de goles: 2-3 – 1.90 en bet365

Escandell, la figura de Oviedo

Si el cuadro azul y blanco ha sumado puntos esta temporada, se debe a la gran actuación del arquero Aaron Escandell. En sus últimos cinco juegos, registró más de tres atajadas. Siendo fundamental en los empates vs Mallorca, Rayo Vallecano y Osasuna.

En 10 de los 15 encuentros que disputó esta temporada de liga, alcanzó las cuatro paradas. Es el guardameta con más intervenciones en el certamen, con 79 en total.

Atajadas de Aaron Escandell: Más de 3.5 – 1.83 en bet365

Un número de córners limitado en el Sánchez-Pizjuán

En seis de sus siete partidos como local en el Sánchez-Pizjuán, el elenco sevillano registró menos de ocho saques de esquina a su favor.

Por su parte, los Oviedistas tuvieron menos de cinco córners en todas sus salidas de casa.

Tiros de esquina de Sevilla: Menos de 7.5 + Tiros de esquina de Real Oviedo: Menos de 4.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Sevilla vs Real Oviedo

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Sevilla vs Real Oviedo: últimos partidos