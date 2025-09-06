Es tendencia:
Colo Colo

¡Milagro! Fernando Ortiz hace magia con gol de Salomón Rodríguez en paliza por 6-1 de Colo Colo

El Cacique jugó su primeros amistosos a puertas cerradas con sendas victorias de la mano del nuevo entrenador argentino.

Por Patricio Echagüe

© Photosport.Rodríguez anotó en el primer partido de Ortiz en Colo Colo.

La era de Fernando Ortiz en Colo Colo comenzó de manera extraoficial tras completar su primera semana de entrenamientos. De la mano del argentino el Cacique jugó sus primeros amistosos a puertas cerradas ante parte de sus divisiones inferiores.

Fueron dos partidos los que jugaron los albos, primero ante la Sub 20 y luego ante la Sub 18, donde se registraron sendas victorias para una contundente goleada en el global.

En el primer compromiso el Cacique derrotó por 3-1 a la Sub 20 alba con goles de Claudio Aquino, Emiliano Amor y Bruno Gutiérrez. Por el equipo juvenil quien anotó el descuento fue  Bautista Giannoni.

Luego en el segundo compromiso ante la Sub 18 los que convirtieron fueron Tomás Alarcón por partida doble y sorpresivamente Salomón Rodríguez, delantero uruguayo que ha sido de escaso aporte en este 2025.

¿El Cacique gana un refuerzo?

Cabe destacar que Salomón Rodríguez ha tenido números nefastos en este 2025 a pesar del altísimo precio que pagaron los albos. El uruguayo apenas registra dos goles en 22 partidos, donde suma 979 minutos.

El Cacique debutó con una buena goleada con Fernando Ortiz como entrenador. | Foto: Colo Colo.

De la mano de Ortiz el charrúa tiene una oportunidad inmejorable de comenzar a torcer su historia. Por lo menos en el primer apretón con el nuevo DT pudo convertir un gol, algo que puede marcar una nueva historia suya en el Monumental.

El Cacique actualmente marcha octavo en la Liga de Primera 2025 con 31 puntos tras 22 partidos jugados. Está a un punto de meterse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, el gran objetivo que le queda a los albos en este año para el olvido.

¿Cuándo debutará de manera oficial Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer partido del DT argentino con el Popular será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

