En Colo Colo soplan vientos de cambio, porque este martes se produjo el primer entrenamiento con el cuerpo técnico que encabeza el argentino Fernando Ortiz.

El DT argentino digirió los trabajos en el estadio Monumental a un camarín que llegó más distendido, porque se sacó de encima la mala racha con una victoria importante por 1-0 ante Universidad de Chile.

Desde el primer día el Tano Ortiz dejó en claro las diferencias que habrá en los trabajos que venía haciendo su antecesor, Jorge Almirón, quien no estaba muy compenetrado con el cuadro albo y terminó yéndose antes de tiempo.

La gran diferencia entre Jorge Almirón y Fernando Ortiz en Colo Colo

Blanco y Negro decidió sacar a Jorge Almirón por malos resultados y por las erráticas decisiones que tomó el DT en sus últimas semanas en el club.

Una de las situaciones más criticadas que hizo el Míster ocurrió en la previa al Superclásico con la U que se jugó en el Nacional, el cual fue tras la derrota de Colo Colo contra Universidad Católica en Santa Laura.

Días previos al choque con los azules el estratega decidió hacer un entrenamiento de apenas 40 minutos, situación que es muy atípica en el fútbol moderno y que dejó en claro su poco compromiso.

En tanto, Fernando Ortiz mostró todo lo contrario en su primera práctica con Colo Colo, porque según dio a conocer DaleAlbo su primer día de trabajos con el plantel fue intenso y duró más de dos horas, porque empezó a las 09:45 horas y acabó cerca de las 12:00 horas.

El debut de Ortiz en Colo Colo será justo ante la U, en la Supercopa que está pactada para el 14 de septiembre.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.