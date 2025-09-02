Colo Colo viene una nueva era, porque este martes el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz tuvo su primera práctica con el plantel albo.

El Tano fue presentado en sociedad este lunes y al día siguiente comenzó su trabajo en el Cacique, de hecho, llegó a las 06:30 horas al estadio Monumental para conocer todo el recinto y preparar la práctica.

Ortiz se encontró con un plantel contento, ya que Colo Colo viene de ganarle a Universidad de Chile por 1-0 en el Superclásico y espera cerrar de buena manera la temporada 2025.

Arturo Vidal habla de Fernando Ortiz

Fernando Ortiz ya se presentó ante el camarín de Colo Colo y Arturo Vidal tuvo sus primeras palabras sobre su nuevo entrenador.

“Todo bien, conversamos en el entrenamiento. Fue el primer día, así que estamos bien“, dijo el King en radio ADN sobre el estratega transandino.

Fernando Ortiz en la práctica de Colo Colo. Foto: Colo Colo

Luego, de manera escueta habló del próximo desafío de los albos, que será otra vez ante la U, pero ahora por la Supercopa.

“Nos vamos a preparar de la mejor forma para ganar esa copa“, cerró Arturo Vidal.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.