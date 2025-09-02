Es tendencia:
Supercopa

Ex DT de Colo Colo asegura que la U quiere suspender la Supercopa por miedo a los albos: “Ya hay…”

El partido entre el Cacique y azules a jugarse el 14 de septiembre no está del todo confirmado por varias situaciones.

Por Carlos Silva Rojas

© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLa U viene de perder ante Colo Colo.

Un apretado Superclásico del fútbol nacional se jugó el pasado domingo en el estadio Monumental, donde Colo Colo se impuso por 1-0 ante Universidad de Chile.

Los albos se impusieron por 1-0 en Macul, gracias al solitario gol de Vicente Pizarro, cuando se jugaba el minuto 81 del compromiso.

Ambos equipos dieron vuelta la página rápido, porque se tienen que medir de inmediato nuevamente, porque el 14 de septiembre está programada la Supercopa entre Colo Colo y la U.

Gualberto Jara asegura que la U quiere suspender la Supercopa por miedo a Colo Colo

Por ahora el partido está programado, aunque corre serio riesgo de suspenderse, por problemas de seguridad y por una posible petición de la U, porque todo apunta a que va a avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana y jugaría el 18 de septiembre ante Alianza Lima.

La posible petición de los laicos de aplazar el encuentro fue analizada por el ex DT de Colo Colo Gualberto Jara, quien dijo que la U tiene miedo de volver a perder con el Cacique.

Parece que ya hay temor después de la derrota. Prefieren asegurar la competencia internacional antes que la Supercopa”, dijo de entrada el técnico paraguayo a RedGol.

La U no pudo con Colo Colo en el Monumental. Foto: Javier Vergara/Photosport

“Si la U suma otra derrota ante Colo Colo en la Supercopa eso indudablemente va a afectar al equipo para la competencia internacional, porque tendrá pocos días para preparar el partido”, agregó.

Hay que esperar la resolución final y por ahora el duelo entre albos y azules se va a repetir en Santa Laura.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

