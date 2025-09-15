La Supercopa de Chile no dio que hablar sólo en el país, también dio la vuelta al mundo pero por una lamentable imagen que tomaron en México y que ha sido ocupada para las burlas en las redes sociales.

Fue en el triunfo de Universidad de Chile por 3-0 contra Colo Colo que la prensa extranjera puso un ojo en el duelo en el estadio Santa Laura, donde quedaron impactados por la imagen del reducto de la comuna de Independencia.

En ese sentido, el protagonista que se transformó en el blanco fue el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, justo por la imagen que se ve entrenando al estadio en un acceso lleno de tierra y piedras.

Algo que fue tomado por la prensa mexicana donde dicen que pasó de jugar en el estadio Azteca o el moderno estadio del Monterrey, a escapar de la tierra en el ingreso a Santa Laura.

¿Qué dijeron en México de la Supercopa de Chile?

Desde la TV Azteca hasta diversos medios mexicanos han reaccionado con bromas a la imagen de Fernando Ortiz en el estadio Santa Laura, donde tuvo su estreno en Colo Colo por la Supercopa.

Publicidad

Publicidad

“En México, Fernando Ortiz vivía rodeado de comodidades: instalaciones de primer nivel, traslados privados y estadios con acceso directo. Hoy, para llegar al Santa Laura, debe caminar por un sendero de terracería, esquivando piedras y cuidando sus característicos tenis blancos, que ya no pisan alfombra, sino tierra”, destacó la TV Azteca.

“El Tano llevaba un atuendo casual acompañado de tenis blancos y, al notar lo irregular y polvoriento del camino, decidió desviarse hacia la franja de césped que quedaba a un lado. Sin embargo, ese intento por evitar el terreno incómodo lo condujo a un sendero todavía más rústico rumbo a los vestidores”, dijeron en RG La Deportiva.

Mientras que Claro Sports comparó el estadio Azteca y el moderno del Monterrey con el estadio Santa Laura, donde apunta que le cambió radicalmente la vida al entrenador argentino.

Publicidad

Publicidad

Revisa el video: