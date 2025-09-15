Si hay oportunidades para celebrar, lo lógico es que se haga. Pese a esto, el triunfo de Universidad de Chile en la Supercopa ante Colo Colo fue tomado con calma. Es que en el cuadro azul ya palpitan lo que serpa el duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Difícil encuentro que tendrá su partido de ida este jueves, cuando el Romántico Viajero pise pastos limeños para enfrentar a los Íntimos. Un encuentro que aún duele en Argentina y que los propios peruanos ven con cierta molestia.

Sin embargo, el Bulla va contra todo y contra todos. Pese a no poder contar con hinchas en el estadio, el cuadro laico intentará traerse un resultado a favor desde Lima y definir de buena manera en Coquimbo.

Uno menos: se baja del avión

Gustavo Álvarez esperaba contar con todo su arsenal para poder ir a jugar contra Alianza Lima. Sin embargo, se la ha ido desgranando el choclo y, por ejemplo, no podrá, nuevamente, contar con Lucas Di Yorio, quien fue operado de su rodilla.

Pero, no es el único que se perderá la posibilidad de subirse al avión con rumbo a Lima. Según indicó el periodista Marco Escobar de DSports, Israel Poblete será baja para el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La celebración de la U en el Santa Laura | Photosport

“Israel Poblete no viaja junto a la U para disputar los cuartos de final ante Alianza Lima, este jueves”, puso el periodista en su cuenta de X, lo que viene a confirmar una noticia que era un secreto a voces.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile con Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre de 2025, a las 21:30 horas. Será en el Estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana.

