Universidad de Chile

U de Chile conoce las fechas que tendrá de baja a Lucas Di Yorio: apunta a un clásico

Luego de una operación de rodilla, los azules ya conocen hasta cuándo estará afuera, donde puede regresar en una fecha decisiva.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Di Yorio fue operado en Universidad de Chile
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Di Yorio fue operado en Universidad de Chile

Universidad de Chile sufre con la gran baja de Lucas Di Yorio, quien tuvo que operarse de su rodilla de manera urgente, por lo que no estará en la Supercopa contra Colo Colo y menos en la llave ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Una ausencia importante para el cuadro que lidera el técnico Gustavo Álvarez, que tendrá que decidir quién toma su lugar en la delantera de los azules siendo un dolor de cabeza.

Por lo mismo, se dio a conocer las fechas que se perderá el delantero argentino, de manera de ir coordinando los movimientos que tendrá que hacer la U para su reemplazo.

En ese sentido, una de las fechas que se maneja para su regreso es para el Clásico Universitario contra Universidad Católica, el que tiene una programación tentativa para el 26 de octubre.

Lucas Di Yorio jugaba con una dolencia en la rodilla en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Lucas Di Yorio jugaba con una dolencia en la rodilla en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cuánto tiempo estará afuera Lucas Di Yorio?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron nueva información por la situación médica de Lucas Di Yorio, quien tuvo que ser operado y será baja en Universidad de Chile.

“En detalle, serán entre 3 semanas a un mes que el delantero argentino estará fuera de las canchas, quedando fuera de la Supercopa y poniendo en duda su presencia en la vuelta ante Alianza Lima”, explican.

Por lo mismo, dentro de la agenda de partidos que tiene la U, incluida la detención que tendrá la Liga de Primera 2025 por el Mundial Sub 20, hay una fecha tentativa para su retornro.

“Todas las fichas están puestas en que Di Yorio retorne para el Clásico Universitario ante Universidad Católica, pactado para el 26 de octubre”, detallan en la información.

