Sufre Gustavo Álvarez: las 3 importantes bajas de la U para la Supercopa con Colo Colo

El tercer Superclásico del fútbol nacional se jugará este domingo en la temporada 2025, porque Colo Colo y Universidad de Chile por fin se enfrentarán en la final de la Supercopa.

Tras una larga espera se desarrollará el duelo entre albos y azules, el que en primera instancia estaba pactado para enero pasado, pero por problemas logístico no se había podido efectuar.

La U quería que se suspendiera el encuentro de nuevo, ya que la idea de la dirigencia de Azul Azul es privilegiar el partido por la Copa Sudamericana del próximo jueves ante Alianza Lima, sin embargo, los laicos tendrán que presentarse ante los albos.

La U tiene 3 bajas para la Supercopa con Colo Colo

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, tiene que pensar muy bien en el equipo titular que pondrá ante Colo Colo, debido a que la serie con Alianza está a la vuelta de la esquina.

Además, el DT argentino sufre por las lesiones de sus jugadores, debido a que tiene a tres jugadores totalmente descartados para el Superclásico.

El primero de ellos es Israel Poblete. El volante ya se perdió el partido ante los albos del 31 de agosto por un desgarro, del cual aún no se recupera. Lo esperarán hasta última hora para el choque contra los peruanos.

Lucas di Yorio se pierde la Supercopa. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El otro jugador de la U que está desgarrado es el defensor Nicolás Ramírez, quien por su problema muscular es baja en los universitarios y también está en duda contra Alianza.

Por último, el caso más grave es el del delantero Lucas di Yorio, quien tiene una grave lesión de rodilla y por ende será intervenido quirúrgicamente, por lo que es baja contra Colo Colo y en la Copa Sudamericana.

Las lesiones sacuden a la U justo antes de la final de la Supercopa contra su archirrival.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.