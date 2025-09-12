Se juega. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana finalmente aprobó la realización de la Supercopa para este domingo en Santa Laura, donde se medirán Colo Colo y Universidad de Chile.

Mucho se habló en la previa del partido, porque había muchos actores que querían que no se disputara el encuentro, siendo Azul Azul el principal interesado en que se aplazara la final.

En la U el rostro de la suspensión de la Supercopa fue Michael Clark, quien buscó de todas formas cambiar la fecha del partido ante Colo Colo, situación que analizó el periodista Juan Cristóbal Guarello.

Guarello dice que los dirigentes de la U tienen “miedo a perder”

El periodista indicó en que su programa La Hora de King King que los directivos de la U, encabezados por Clark, que no quieren jugar por “miedo” a perder con Colo Colo.

“No es que la U no quiere jugar, los dirigentes de la U no quieren jugar, porque por lo que tenemos entendido Alvarez quiere jugar y los futbolistas quieren jugar. Para Álvarez es necesario jugar… No puede salir a enfrentar a un equipo de Gorosito sin ritmo competitivo”, dijo de entrada el comentarista.

“Si el partido era con La Serena lo jugaba (sin reclamar), pero es con Colo Colo. La sensación que a mí me da es que la U, los dirigentes de la U, no quieren perder. El golpe anímico para un equipo que viene complicado sería muy fuerte”, agregó.

Luego, Guarello explicó que “Clark (está) pensando en el aplausómetro en este momento, dos derrotas consecutivas le vendrían muy mal, justo cuando Clark en una especie de remanso de popularidad a partir de su actuación con la barra en Argentina”.

“No quieren jugar por miedo a perder. Así como Almirón que suspendía y suspendía porque no quería perder, bueno, Clark no quiere perder, tiene miedo de perder”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.